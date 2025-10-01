Silva rinde alto y Vidal buscará extender vínculo

“Este gol fue el más lindo, ya lo vi como 20 veces. No soy un gran goleador pero el de ayer (lunes) fue uno de los goles más lindos de mi carrera; pero el más importante fue el que convertí en la final con Olimpia”, expresó Silva.

El uruguayo en el año lleva anotado 11 goles (8 de penal) y cinco asistencias. Actualmente, es el goleador histórico del club. Confesó, además, que se siente satisfecho en el club desde su llegada a inicio de año. “La verdad estoy muy cómodo en el club, todo esto es un trabajo en equipo”, dijo en 1080 AM.

Mientras que el presidente del Canario, Luis Vidal anticipó que ya analiza la continuidad de Ale Silva en Recoleta para el próximo año. “Le veo muy suelto a Ale Silva con nosotros. Su contrato termina en diciembre y seguro nos vamos a reunir para hablar”, manifestó Vidal también en charla con FALG.