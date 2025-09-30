30 sept. 2025
Recoleta

Alejandro Silva: “El gol más lindo de mi carrera”

Alejandro Silva anotó un verdadero golazo en la victoria de Recoleta ante Ameliano y reconoció que fue el gol más lindo de su carrera, aunque aclaró que el mejor fue aquél convertido con Olimpia en la final de la Libertadores.

Septiembre 30, 2025 11:58 a. m. • 
Por Redacción D10
Alejandro Silva

Alejandro Silva, capitán de Recoleta.

Foto: Gentileza - APF

Deportivo Recoleta venció 4-1 a Sportivo Ameliano en el estadio Fortaleza de Pikysyry por la fecha 14 del torneo Clausura con una obra de arte del uruguayo Alejandro Silva.

El capitán de Recoleta, Alejandro Silva, charló con Fútbol a lo Grande y habló de su presente en el elenco funebrero. “Sentía que a pesar de ser un club que venía del ascenso, tenían un lindo proyecto que me seducía”, arrancó diciendo sobre su llegada al club.

Acerca del golazo que hizo ante Ameliano, Silva comentó: “No soy un gran goleador, pero tengo estas cosas que muchas veces ni yo sé cómo las hago”, tiró entre risas. “Este es el gol más lindo de mi carrera, pero el mejor es aquél de la final de la Copa jugando para Olimpia”, agregó.

Sobre su futuro al frente de este ambicioso proyecto de Recoleta, Ale Silva indicó: “Mi contrato es hasta diciembre, espero que me tengan en cuenta para seguir en caso de que clasifiquemos a alguna copa”.

La pregunta obligada era si tiene pensado volver a Olimpia para cerrar su carrera. “Lo dije en su momento, me hubiese gustado cerrar mi carrera en Olimpia. Hoy no lo pienso porque estoy muy bien en Recoleta. Luego se escuchan ofertas, obviamente”, explicó.

Por último se refirió al próximo partido de Recoleta que será ante Cerro Porteño. “Es un partido más, ya tengo varios partidos jugando allí (Nueva Olla), no me produce nada. No tengo nada contra Cerro, yo le quiero ganar a todos”, cerró.

