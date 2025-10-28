28 oct. 2025
Recoleta

Falcón: “La confianza está por sobre todo”

Juan Falcón, el atacante de Recoleta, fue la gran figura en el agónico empate de su equipo 2-2 ante Libertad, en el duelo correspondiente a la fecha 18 del Clausura 2025.

Octubre 28, 2025 07:25 a. m. • 
Por Redacción D10
Nueva joya. Falcón marcó un gol en tres partidos.

El juvenil de 17 años habló sobre su presente, subrayando que la confianza en sí mismo es clave para el momento que atraviesa. “Estoy tratando de dar lo mejor de mi parte del equipo. La confianza está por sobre todo por parte de mis compañeros y el cuerpo técnico”, señaló en Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Falcón, perteneciente a las inferiores del club desde 2024, tuvo su debut en la fecha 16 ante Olimpia, fue victoria del Canario 1-0. Mientras que en la fecha 17 vs. Guaraní convirtió el tanto para su equipo. El partido culminó 2-1 a favor del Aborigen.

Recoleta Torneo Clausura
Redacción D10
