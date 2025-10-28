Falcón: “La confianza está por sobre todo”

El juvenil de 17 años habló sobre su presente, subrayando que la confianza en sí mismo es clave para el momento que atraviesa. “Estoy tratando de dar lo mejor de mi parte del equipo. La confianza está por sobre todo por parte de mis compañeros y el cuerpo técnico”, señaló en Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Falcón, perteneciente a las inferiores del club desde 2024, tuvo su debut en la fecha 16 ante Olimpia, fue victoria del Canario 1-0. Mientras que en la fecha 17 vs. Guaraní convirtió el tanto para su equipo. El partido culminó 2-1 a favor del Aborigen.

