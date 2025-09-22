Gonzálo Falcón: “Fue una tocadita”

Gonzálo Falcón, portero de Recoleta, conversó este lunes con Fútbol a lo Grande y se refirió a la comentada situación del sábado, en donde se fue expulsado tras tocar a Sebastián Olmedo.
“Pasó por delante, se me pasó en forma de chiste. Me arrepentí en el momento, no tendría que haber hecho”, contó Falcón en la 1080 AM.
“Fue una tocadita. Después hablamos, fue una forma de chiste. No pensé, somos amigos y era para sacarle del partido. Después hablamos y todo bien”, agregó.
En tanto Sebastián Olmedo, jugador de Tembetary, reconoció la relación de amistad que tiene con Falcón desde que coincidieron en Sportivo Luqueño y sabe que el gesto fue en tono de broma. “Ahora me tiene que pagar un asado y ya estamos bien de nuevo”, bromeó.