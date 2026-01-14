14 ene. 2026
Cerro Porteño

Lucas Quintana: “Sirve para mejorar”

Lucas Quintana charló tras la dura derrota de Cerro Porteño ante Huracán por la Serie Río de la Plata y le sacó aspectos positivos al amistoso disputado en Uruguay.

Enero 14, 2026 08:02 a. m. • 
Por Redacción D10
20260114_074859.jpg

Lucas Quintana fue titular en la defensa de Cerro Porteño.

Cerro Porteño cayó goleado por 4-0 ante Huracán por la Serie Río de la Plata en un partido donde el entrenador Jorge Bava alineó a varios juveniles y jugadores que no venían teniendo minutos.

El defensor Lucas Quintana fue titular en la zaga central y pese a la dura derrota, charló con la televisión en representación del Ciclón. “Venimos de una pretemporada corta, yo creo que este partido nos sirve para poder ver lo que nos hace falta y así mejorar para llegar de la mejor manera a los torneos que nos tocan”, indicó.

Además lanzó un mensaje de optimismo de cara al 2026. “Nos estamos preparando para ser de vuelta campeones”, sentenció.

El siguiente amistoso de Cerro Porteño será el sábado 17 de enero a las 20:00 ante San Lorenzo de Almagro donde Jorge Bava ya pondría su máximo potencial.

Lucas Quintana Cerro Porteño Huracán
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G-RL3OkXwAAvXL2.jpg
Cerro Porteño
Primera prueba en la Serie Río de la Plata para Cerro Porteño
Cerro Porteño debuta este martes en la Serie Río de la Plata en Uruguay enfrentando a Huracán en lo que será el primer amistoso oficial del supercampeón del fútbol paraguayo.
Enero 13, 2026 09:19 a. m.
 · 
Redacción D10
fgfdg.jpg
Cerro Porteño
Fabricio Domínguez: “Queremos salir campeones de nuevo”
Fabricio Domínguez, jugador de Cerro Porteño, tiene bien claro los objetivos para esta temporada 2026.
Enero 12, 2026 05:18 p. m.
vva.jpg
Cerro Porteño
Jorge Bava valora su plantel: “El primer refuerzo es mantener la base”
Jorge Bava, técnico de Cerro Porteño, habló este lunes antes de viajar a Uruguay para los amistosos por la Serie Río de la Plata.
Enero 12, 2026 04:30 p. m.
G-eqhFNXkAACcO6-e1768239361265.jpg
Cerro Porteño
Mateo Klimowicz, presentado oficialmente en Cerro Porteño
Mateo Klimowicz llegó al país y fue presentado como nuevo jugador de Cerro Porteño. Llega para reemplazar a su compatriota: Federico Carrizo.
Enero 12, 2026 03:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti
Cerro Porteño
A Pablo Vegetti “parece que le seduce mucho lo de Cerro”
Cerro Porteño insiste por la contratación del argentino Pablo Vegetti y en el club entienden “le seduce mucho lo de Cerro”. Añadió que están “bastante cerca de los que ellos plantearon”.
Enero 12, 2026 12:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Mateo Klimowicz
Cerro Porteño
Mateo Klimowicz ya está en el país
El volante Mateo Klimowicz, últimamente en el San Luis de México, ya se encuentra en el país para oficializar su arribo a Cerro Porteño.
Enero 12, 2026 11:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más