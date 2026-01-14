Lucas Quintana: “Sirve para mejorar”

Cerro Porteño cayó goleado por 4-0 ante Huracán por la Serie Río de la Plata en un partido donde el entrenador Jorge Bava alineó a varios juveniles y jugadores que no venían teniendo minutos.
El defensor Lucas Quintana fue titular en la zaga central y pese a la dura derrota, charló con la televisión en representación del Ciclón. “Venimos de una pretemporada corta, yo creo que este partido nos sirve para poder ver lo que nos hace falta y así mejorar para llegar de la mejor manera a los torneos que nos tocan”, indicó.
Además lanzó un mensaje de optimismo de cara al 2026. “Nos estamos preparando para ser de vuelta campeones”, sentenció.
El siguiente amistoso de Cerro Porteño será el sábado 17 de enero a las 20:00 ante San Lorenzo de Almagro donde Jorge Bava ya pondría su máximo potencial.