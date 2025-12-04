Puede haber redadas migratorias en Mundial

“Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país”, aseguró Giuliani durante una rueda de prensa en Washington, de cara al sorteo de los grupos del Mundial que se realiza este viernes en la capital estadounidense.

“Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad”, subrayó el ex golfista, que afirmó que el evento deportivo demostrará que “seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano”.