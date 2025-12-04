04 dic. 2025
Copa Mundial

Puede haber redadas migratorias en Mundial

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, no descarta que se produzcan redadas ni detenciones de inmigrantes durante el Mundial de fútbol de la FIFA que el país acogerá en el 2026, según informó el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la cita deportiva, Andrew Giuliani.

Diciembre 04, 2025 09:11 a. m. • 
Por Redacción D10
trump.jpg

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Foto: Gentileza

“Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país”, aseguró Giuliani durante una rueda de prensa en Washington, de cara al sorteo de los grupos del Mundial que se realiza este viernes en la capital estadounidense.

“Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad”, subrayó el ex golfista, que afirmó que el evento deportivo demostrará que “seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano”.

Redacción D10
Ramón Jesurún Franco.jfif
Copa Mundial
Colombia sabe que cualquier grupo del Mundial será difícil
El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, afirmó este lunes que cualquier grupo del Mundial en el que quede su equipo, en el sorteo del próximo viernes, será difícil y por eso se mostró expectante de lo que “el azar conceda”.
Diciembre 02, 2025 07:49 a. m.
 · 
Redacción D10
trofeo.JPG
Copa Mundial
El mayor Mundial de la historia dejará 1 millón de visitantes y un ‘boom’ hotelero en EEUU
Más de 1,24 millones de aficionados viajarán a Estados Unidos el próximo año para ver el Mundial, con una media de dos partidos por persona. Las llegadas internacionales aumentarán un 60 % y los ingresos de los hoteles hasta un 25 %. Es el efecto del mayor torneo de selecciones de fútbol en la economía estadounidense.
Noviembre 28, 2025 07:40 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAY
Copa Mundial
Así quedaron las repescas europeas al Mundial
Fueron confirmados los cruces de repesca para los últimos boletos europeos al Mundial 2026.
Noviembre 20, 2025 11:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Trump.png
Copa Mundial
Veto migratorio dejaría a Haití e Irán sin seguidores en el Mundial
Haití e Irán figuran entre las 42 selecciones ya clasificadas para el Mundial de Estados Unidos de 2026, y si bien sus delegaciones podrán acceder al país pese a formar parte de la lista de naciones con veto migratorio, muchos aficionados tendrán complicaciones para acompañarlas en las gradas.
Noviembre 20, 2025 07:24 a. m.
 · 
Redacción D10
COPA DEL MUNDO
Copa Mundial
EE.UU. acelerará trámites migratorios a hinchas con entradas para el Mundial
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de la FIFA, Gianni Infantino, anunciaron este lunes el “FIFA Pass”, un nuevo sistema que agilizará los trámites migratorios para los hinchas que hayan comprado entradas para el Mundial.
Noviembre 17, 2025 05:42 p. m.
 · 
Redacción D10
_FER5719_56105632.jpg
Copa Mundial
Las 19 selecciones que ya se clasificaron al Mundial 2026
El triunfo de este miércoles de la selección de Egipto por 0-3 ante la de Yibuti ha significado la clasificación del equipo de Mohamed Salah para el Mundial 2026 y, con ello, la confirmación del billete número 19 de los 48 disponibles para la cita de Estados Unidos, México y Canadá.
Octubre 08, 2025 06:00 p. m.
 · 
Redacción D10
