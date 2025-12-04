Puede haber redadas migratorias en Mundial
El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, no descarta que se produzcan redadas ni detenciones de inmigrantes durante el Mundial de fútbol de la FIFA que el país acogerá en el 2026, según informó el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la cita deportiva, Andrew Giuliani.
“Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país”, aseguró Giuliani durante una rueda de prensa en Washington, de cara al sorteo de los grupos del Mundial que se realiza este viernes en la capital estadounidense.
“Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad”, subrayó el ex golfista, que afirmó que el evento deportivo demostrará que “seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano”.