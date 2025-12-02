02 dic. 2025
Copa Mundial

Sorteo del Mundial 2026: hora y dónde ver en vivo

Paraguay conocerá este viernes sus rivales del Mundial 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo el sorteo.

Diciembre 02, 2025 01:04 p. m.
SORTEO MUNDIAL.png

Cada vez falta menos para el sorteo de la Copa del Mundo.

Está todo listo para el sorteo de la Copa del Mundo, que será la primera edición con la participación de 48 equipos.

El sorteo es el viernes 5 de diciembre, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C, y empieza a las 12:00 hora local (14:00 de Paraguay).

El sorteo lo transmitirá en vivo GEN. También lo podrás seguir a través de la web oficial de la FIFA.

Ya se conocen a 42 de los 48 participantes, ya que los seis restantes se definirán en dos repechajes: uno es el de la FIFA, que se celebrará en México, en marzo de 2026, y entregará dos plazas. Y otro es el de la UEFA, que otorgará cuatro cupos, y también será en esa fecha.

Formato del sorteo y bombos

La FIFA dio a conocer el procedimiento del sorteo del Mundial el pasado 25 de noviembre. Los tres países anfitriones fueron ubicados en el Bombo 1, junto con las nueve selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA. Estos incluyen a España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

En cuestión, México (pelota verde) será A1, Canadá (pelota roja) será B1 y Estados Unidos (pelota azul) será D1. Las otras nueve selecciones del Bombo 1 tendrán pelotas del mismo color y serán asignadas automáticamente a la posición 1 del grupo en el que sean sorteadas.

Las siguientes 12 selecciones del ranking integrarán el Bombo 2. Entre ellas están Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Las siguientes 12 selecciones conformarán el Bombo 3, integrado por Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

El resto de los equipos irán al Bombo 4 junto con los seis ganadores del Repechaje intercontinental. Este bombo incluye a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. Los cuatro ganadores del Repechaje incluirán cuatro selecciones de UEFA y dos de otras confederaciones.

hq720.jpg

Los bombos del Mundial 2026. Imagen: INFOBAE

