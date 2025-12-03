03 dic. 2025
Copa Mundial

Portugal presenta su nueva equipación para el Mundial 2026

Portugal desveló este miércoles su nueva equipación principal para el Mundial de 2026, en colaboración con Puma, que evoca el “espíritu intrépido” de su pasado marítimo.

Diciembre 03, 2025 09:17 a. m. • 
Por Redacción D10
G7O9KbLXQAEs0Ud.jpeg

La nueva camiseta de Portugal para el Mundial.

Foto: @selecaoportugal

La camiseta roja con detalles verdes en el cuello y las mangas, que son los colores de la bandera de Portugal, tiene un patrón ondulado que recuerda las olas del mar.

Según un comunicado de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), la prenda “evoca la energía del océano y la intensidad de una selección lista para estar presente en el mayor escenario futbolístico del mundo”.

“Esta camiseta lleva el alma de Portugal, la fuerza de nuestro océano, la valentía que nos define y el orgullo de millones de portugueses que vive la selección con una emoción única”, dijo en la nota el director general de la FPF Comercial, João Medeiros Cardoso.

Explicó que, junto con Puma, han querido crear un símbolo que no solo rinda homenaje a las raíces del país atlántico, sino que también proyecte Portugal al mundo, reflejando la ambición de llevar la identidad lusa a nuevos mercados y aficionados.

Por su parte, el director sénior de Gestión de la Línea de Productos de Ropa Deportiva de Puma, Marco Mueller, señaló que con esta equipación han querido captar “el vínculo profundo” entre la nación portuguesa y el océano, y transferir esa energía al campo.

“El patrón inspirado en las olas y la paleta usada de rojo y verde reflejan un equipo que no para de avanzar, alimentada por la pasión y el coraje”, remarcó.

La equipación sale a la venta este 3 de diciembre.

El Mundial de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, será el noveno de la selección de Portugal, entrenada por el técnico español Roberto Martínez, y el sexto de su capitán, Cristiano Ronaldo.

Copa Mundial Fútbol Internacional Portugal
Redacción D10
