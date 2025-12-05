05 dic. 2025
Copa Mundial

Paraguay conocerá a sus rivales

En Washington, desde las 14:00, la Albirroja conocerá a sus adversarios en la Copa del Mundo 2026.

Diciembre 05, 2025 08:54 a. m. • 
Por Redacción D10
albirroja_62780928.jpg

Por mucho más. La Albirroja, expectante al sorteo del Mundial.

La FIFA celebrará el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá en la ciudad de Washington, con 4 bombos, 48 selecciones –más que nunca– y con el presidente estadounidense, Donald Trump, como invitado especial.

Las 48 selecciones participantes se dividirán en 12 grupos con 4 países en cada uno que saldrán de 4 bombos y la Selección Paraguaya se encuentra en el bombo 3.

Este elevado número de participantes hará que por primera vez se introduzca la ronda de dieciseisavos de final y que el torneo termine con 104 partidos, 40 más que el Catar en 2022.

México, Canadá y Estados Unidos se identificarán con bolas de colores diferentes y serán asignados como cabezas de serie a los grupos A, B y D, respectivamente, para garantizar que jugarán sus partidos de la fase de grupos en territorio propio.

México disputará dos partidos en Ciudad de México –entre ellos el inaugural– y uno entre medio en Guadalajara; Canadá disputará el primero en Toronto y los otros dos en Vancouver; mientras que Estados Unidos debutará y cerrará el grupo en Los Ángeles, viajando a Seattle para el segundo.

Además, España y Argentina, las dos selecciones con mejor ranking FIFA, se ubicarán en cuadros opuestos para garantizar que solo puedan cruzarse en una eventual final, en caso de que ambas avancen como primeras de grupo. El mismo criterio se aplicará a Francia e Inglaterra, tercera y cuarta del ranking. El sorteo también evitará que países de la misma confederación –con excepción de la UEFA, con 16 equipos clasificados– queden encuadrados en el mismo grupo. El sorteo del Mundial lo podrás vivir por Monumental 1080 AM con Arturo Máximo Rubin, Andrés Riquelme, Óscar Acosta y Menchi Barriocanal desde las 14:00.

Redacción D10
G7O9KbLXQAEs0Ud.jpeg
Copa Mundial
Portugal presenta su nueva equipación para el Mundial 2026
Portugal desveló este miércoles su nueva equipación principal para el Mundial de 2026, en colaboración con Puma, que evoca el “espíritu intrépido” de su pasado marítimo.
Diciembre 03, 2025 09:17 a. m.
 · 
Redacción D10
seleccion paraguaya albirroja_notable_57616410.jpg
Copa Mundial
Paraguay dio un salto con Alfaro para llegar al Mundial
La selección de Paraguay jugará el Mundial de 2026 después de 16 años de ausencia a la máxima cita del fútbol, tras unas eliminatorias marcadas por la llegada en agosto de 2024 del entrenador argentino Gustavo Alfaro, que produjo un salto competitivo, aunque el camino que le resta por recorrer al equipo, según lo dijo él mismo, va a ser “arduo y desafiante”.
Diciembre 03, 2025 09:01 a. m.
 · 
Redacción D10
SORTEO MUNDIAL.png
Copa Mundial
Sorteo del Mundial 2026: hora y dónde ver en vivo
Paraguay conocerá este viernes sus rivales del Mundial 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo el sorteo.
Diciembre 02, 2025 01:04 p. m.
Carlo Ancelotti
Copa Mundial
Brasil aspira a que Ancelotti lo ayude a olvidar su peor campaña en las eliminatorias
Brasil confía en que el italiano Carlo Ancelotti logre enderezar el rumbo de la Canarinha en los siete meses que faltan para el Mundial tras haber acumulado los peores récords en las eliminatorias sudamericanas.
Diciembre 02, 2025 10:14 a. m.
 · 
Redacción D10
Mundial de Fútbol 2022 Argentina - Francia_39845568.jpg
Copa Mundial
Argentina, el campeón que desfiló hacia el Mundial 2026 e inició un tímido recambio
La selección argentina de fútbol, vigente campeona mundial, atravesó sin dificultades las eliminatorias sudamericanas para la cita mundialista de 2026, en las que culminó como cómodo líder e inició un recambio generacional que por ahora ofrece más dudas que certezas.
Diciembre 02, 2025 10:11 a. m.
 · 
Redacción D10
Ramón Jesurún Franco.jfif
Copa Mundial
Colombia sabe que cualquier grupo del Mundial será difícil
El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, afirmó este lunes que cualquier grupo del Mundial en el que quede su equipo, en el sorteo del próximo viernes, será difícil y por eso se mostró expectante de lo que “el azar conceda”.
Diciembre 02, 2025 07:49 a. m.
 · 
Redacción D10
