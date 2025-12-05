Paraguay conocerá a sus rivales

La FIFA celebrará el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá en la ciudad de Washington, con 4 bombos, 48 selecciones –más que nunca– y con el presidente estadounidense, Donald Trump, como invitado especial.

Las 48 selecciones participantes se dividirán en 12 grupos con 4 países en cada uno que saldrán de 4 bombos y la Selección Paraguaya se encuentra en el bombo 3.

Este elevado número de participantes hará que por primera vez se introduzca la ronda de dieciseisavos de final y que el torneo termine con 104 partidos, 40 más que el Catar en 2022.

México, Canadá y Estados Unidos se identificarán con bolas de colores diferentes y serán asignados como cabezas de serie a los grupos A, B y D, respectivamente, para garantizar que jugarán sus partidos de la fase de grupos en territorio propio.

México disputará dos partidos en Ciudad de México –entre ellos el inaugural– y uno entre medio en Guadalajara; Canadá disputará el primero en Toronto y los otros dos en Vancouver; mientras que Estados Unidos debutará y cerrará el grupo en Los Ángeles, viajando a Seattle para el segundo.

Además, España y Argentina, las dos selecciones con mejor ranking FIFA, se ubicarán en cuadros opuestos para garantizar que solo puedan cruzarse en una eventual final, en caso de que ambas avancen como primeras de grupo. El mismo criterio se aplicará a Francia e Inglaterra, tercera y cuarta del ranking. El sorteo también evitará que países de la misma confederación –con excepción de la UEFA, con 16 equipos clasificados– queden encuadrados en el mismo grupo. El sorteo del Mundial lo podrás vivir por Monumental 1080 AM con Arturo Máximo Rubin, Andrés Riquelme, Óscar Acosta y Menchi Barriocanal desde las 14:00.