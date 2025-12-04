04 dic. 2025
Copa Mundial

Italia será local en Bérgamo

La selección de Italia será local en la semifinal de la repesca del Mundial en la ciudad de Bérgamo.

Diciembre 04, 2025 04:53 p. m. • 
Por Redacción D10
Italia

Italia quiere volver a un Mundial tras dos ediciones ausentes.

Foto: Gentileza - Italia

La semifinal de la repesca europea al Mundial 2026 entre Italia e Irlanda del Norte se disputará el 26 de marzo en el estadio del Atalanta, en Bérgamo (norte del país), anunció este jueves la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

La Nazionale, que terminó segunda en su grupo detrás de Noruega, debe pasar por los playoffs por tercera vez consecutiva.

Anteriormente falló contra Suecia para el Mundial 2018 en Rusia y contra Macedonia del Norte para la Copa del Mundo en Catar 2022.

En su comunicado, la federación recuerda que “Italia está invicta en Bérgamo, con dos victorias y dos empates en cuatro enfrentamientos”.

La última vez que la Nazionale jugó en el Gewiss Stadium, en septiembre pasado, venció a Estonia 5-0 en el debut de Gennaro Gattuso, quien sucedió a Luciano Spalletti en junio.

En caso de éxito contra Irlanda del Norte, 69ª en el ranking FIFA, la Nazionale, cuatro veces campeona del mundo y 12ª en el ranking FIFA, se desplazará el 31 de marzo al campo del ganador del duelo entre Gales (32ª) y Bosnia-Herzegovina (71ª).

El equipo vencedor obtendrá su boleto para el Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Repesca Italia Irlanda
Redacción D10
