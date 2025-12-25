25 dic. 2025
Fútbol Internacional

El posible equipo del que fuera arquero de Cerro Porteño

Jean Fernandes, que tuvo varias temporadas en Cerro Porteño y que tuvo un semestre sin equipo, podría fichar por un club de Colombia.

Diciembre 25, 2025 02:41 p. m. • 
Por Redacción D10
fg.png

Jean Fernándes, ex portero de Cerro Porteño.

Foto: Captura

El arquero Jean Fernandes, que desde marzo de 2021 hasta abril de 2025 estuvo en Cerro Porteño, suena para reforzar la portería de un club histórico de Colombia que maneja la salida de dos jugadores de ese puesto.

De acuerdo con informaciones periodísticas el América de Cali comenzó las negociaciones para contar con el brasileño ante la posible salida de sus porteros Joel Graterol y Santiago Silva. El cuadro colombiano, además de los torneos locales, también tendrá actividad internacional en la Copa Sudamericana.

No obstante, la falta de ritmo de Jean Fernandes sería un inconveniente para concretar el fichaje. El atleta de 30 años jugó por última vez el 21 de noviembre, en la derrota de Cerro Porteño frente al Sportivo Trinidense por 3-2, correspondiente al Torneo Clausura 2024.

Fútbol Internacional América de Cali Cerro Porteño Jean Fernandes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
jaddd.jpg
Fútbol Internacional
Aplican “Fair Play financiero” en Ecuador
Clubes ecuatorianos no podrán inscribir a jugadores en 2026 sin respaldo financiero.
Diciembre 24, 2025 01:51 p. m.
 · 
Redacción D10
G7SublIW8AAh2U2.jpeg
Fútbol Internacional
Flamengo vuelve a lider la clasificación brasileña de clubes
Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, lidera por sexto año consecutivo la clasificación nacional de clubes divulgada este miércoles por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), con lo que el conjunto de Río de Janeiro ratifica su hegemonía en el fútbol profesional de Brasil.
Diciembre 24, 2025 11:19 a. m.
 · 
Redacción D10
Felipe Caicedo
Fútbol Internacional
Felipe Caicedo piensa en el retiro tras asesinato de Mario Pineida
El delantero Felipe Caicedo puso en duda este martes la continuidad de su carrera tras el asesinato, el pasado miércoles, de su colega Mario Pineida, que ha coincidido en una temporada de escasa participación en el equipo titular del Barcelona de Guayaquil.
Diciembre 24, 2025 08:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Endrick
Fútbol Internacional
Real Madrid cede a Endrick al Lyon
El Real Madrid ha anunciado este martes la cesión de delantero brasileño Endrick al Olympique de Lyon francés hasta el final de la presente temporada, el 30 de junio de 2026.
Diciembre 23, 2025 02:28 p. m.
 · 
Redacción D10
alexis cantero_64776433.jpg
Fútbol Internacional
Alexis Cantero y la ilusión de jugar en Rusia
Alexis Cantero está para migrar al fútbol ruso y en Radio Monumental contó sus sensaciones con este paso.
Diciembre 23, 2025 12:11 p. m.
 · 
Redacción D10
elpais.JPG
Fútbol Internacional
Messi, ‘Maravilla’ Martínez y De Arrascaeta van por la corona del ‘Rey de América’
Los argentinos Lionel Messi y Adrián ‘Maravilla’ Martínez y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta fueron los futbolistas más votados en la tradicional encuesta ‘América le Responde a El País’ y uno de ellos se convertirá en el nuevo ‘Rey de América’.
Diciembre 23, 2025 09:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más