El posible equipo del que fuera arquero de Cerro Porteño

El arquero Jean Fernandes, que desde marzo de 2021 hasta abril de 2025 estuvo en Cerro Porteño, suena para reforzar la portería de un club histórico de Colombia que maneja la salida de dos jugadores de ese puesto.

🚨 América de Cali abrió diálogos por el portero Jean Fernández 🇧🇷



De acuerdo con informaciones periodísticas el América de Cali comenzó las negociaciones para contar con el brasileño ante la posible salida de sus porteros Joel Graterol y Santiago Silva. El cuadro colombiano, además de los torneos locales, también tendrá actividad internacional en la Copa Sudamericana.

No obstante, la falta de ritmo de Jean Fernandes sería un inconveniente para concretar el fichaje. El atleta de 30 años jugó por última vez el 21 de noviembre, en la derrota de Cerro Porteño frente al Sportivo Trinidense por 3-2, correspondiente al Torneo Clausura 2024.