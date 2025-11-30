Los once del Ciclón que van por el título

Jorge Bava, entrenador uruguayo de Cerro Porteño, tiene totalmente confirmado el onceno que parará en cancha para enfrentar al Atlético Tembetary desde las 18:00 horas por la fecha 22 del torneo Clausura 2025.

El mismo es con: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros; Juan Manuel Iturbe, Gastón Giménez, Jorge Morel y Cecilio Domínguez; Sergio Araujo y Luis Amarilla.

Blas Riveros, que era la gran duda en la semana, finalmente arrancará de titular.

El Ciclón de Barrio Obrero necesita una victoria para consagrarse campeón del fútbol paraguayo después de cuatro años, ya que la última vez fue a finales del 2021 en Dos Bocas ante Guaraní, con Francisco Arce como técnico.