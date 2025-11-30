30 nov. 2025
Cerro Porteño

Los once del Ciclón que van por el título

Cerro Porteño tiene equipo confirmado para el partido de esta tarde ante Tembetary.

Noviembre 30, 2025 04:55 p. m.
wvddd.jpg

Gustavo Velázquez y Juan Iturbe serán titulares.

Foto: Prensa Cerro Porteño

Jorge Bava, entrenador uruguayo de Cerro Porteño, tiene totalmente confirmado el onceno que parará en cancha para enfrentar al Atlético Tembetary desde las 18:00 horas por la fecha 22 del torneo Clausura 2025.

El mismo es con: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros; Juan Manuel Iturbe, Gastón Giménez, Jorge Morel y Cecilio Domínguez; Sergio Araujo y Luis Amarilla.

Blas Riveros, que era la gran duda en la semana, finalmente arrancará de titular.

El Ciclón de Barrio Obrero necesita una victoria para consagrarse campeón del fútbol paraguayo después de cuatro años, ya que la última vez fue a finales del 2021 en Dos Bocas ante Guaraní, con Francisco Arce como técnico.

Cerro Porteño Torneo Clausura Tembetary
Más contenido de esta sección
ACT_3168_1_63728152.JPG
Cerro Porteño
Cerro Porteño, con sanción FIFA por el caso de Jonatan Torres
Cerro Porteño no podrá fichar por tres mercados de pases debido a la deuda que el club mantiene con Sarmiento por el pase del delantero Jonatan Torres. La entidad argentina llegó hasta la FIFA por dos cuotas vencidas, cuyo monto total ronda los USD 400.000.
Noviembre 26, 2025 11:46 a. m.
 · 
Redacción D10
G6oaokVXcAAMVwB.jpeg
Cerro Porteño
Puesta a punto en Barrio Obrero
El plantel de Cerro Porteño retomó ayer con los trabajos de preparación de cara al compromiso ante Tembetary, por la última fecha.
Noviembre 26, 2025 08:22 a. m.
 · 
Redacción D10
blas riveros
Cerro Porteño
Informe sobre el estado de salud de Blas Riveros
Cerro Porteño emitió un comunicado en donde brinda detalles acerca de la situación del jugador que fue internado por un cuadro de fiebre.
Noviembre 25, 2025 03:18 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-23 at 6.16.10 PM (1).jpeg
Cerro Porteño
“Tenemos una final más”
Juan Carlos Pettengill resumió lo que se vive en Barrio Obrero, que está cerca de una nueva consagración.
Noviembre 24, 2025 12:03 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-23 at 6.09.29 PM.jpeg
Cerro Porteño
Velázquez: “A un paso del objetivo”
Noviembre 24, 2025 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-19 at 8.02.44 PM.jpeg
Cerro Porteño
Jorge Bava: “Tenemos que estar fuertes”
jorge Bava, técnico uruguayo de Cerro Porteño, habló en conferencia de prensa tras el triunfo ante Libertad transmitiendo tranquilidad y manifestando que deberán estar fuertes para el decisivo partido de la última fecha.
Noviembre 23, 2025 09:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más