Los mundialistas llegaron al país

El plantel de Paraguay llegó esta mañana a nuestro país tras disputar en Lima su último partido de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará en el 2026.

La Albirroja de Gustavo Alfaro ya había conseguido su clasificación histórica con una fecha de anticipación, con un empate en casa frente a Ecuador, que dio el pase a la cita mundialista luego de 16 años de espera.

Sin embargo, faltaba el broche de oro que se dio este martes en Lima, en donde la Selección se impuso frente a Perú por 0-1 con el tanto de Matías Galarza y consiguió su primera victoria histórica en ese reducto.

La delegación nacional llegó al país y recibió una cálida bienvenida en la principal estación aeroportuaria del país, el aeropuerto Silvio Petirrossi.