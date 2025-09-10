10 sept. 2025
Selección Paraguaya

Los mundialistas llegaron al país

La Selección Paraguaya de Fútbol retornó al país tras su histórico triunfo en Lima en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Septiembre 10, 2025 07:06 a. m. • 
Por Redacción D10
El plantel albirrojo logró ganar en Lima para cerrar una gran campaña.

El plantel de Paraguay llegó esta mañana a nuestro país tras disputar en Lima su último partido de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará en el 2026.

La Albirroja de Gustavo Alfaro ya había conseguido su clasificación histórica con una fecha de anticipación, con un empate en casa frente a Ecuador, que dio el pase a la cita mundialista luego de 16 años de espera.

Sin embargo, faltaba el broche de oro que se dio este martes en Lima, en donde la Selección se impuso frente a Perú por 0-1 con el tanto de Matías Galarza y consiguió su primera victoria histórica en ese reducto.

La delegación nacional llegó al país y recibió una cálida bienvenida en la principal estación aeroportuaria del país, el aeropuerto Silvio Petirrossi.

Redacción D10
