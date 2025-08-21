Los momentos más emotivos de ASU2025

A dos días del fin de los II Juegos Panamericanos Junior en Paraguay, país conocido como ‘el Corazón de América’, son muchos los momentos emotivos, otros curiosos y algunos insólitos que han quedado para la posteridad del evento que reúne a más de 4.000 participantes de 41 países.

Los deportistas, los verdaderos protagonistas del evento, han dejado su corazón a lo largo de estas dos semanas de acción en Asunción en situaciones inesperadas que han sacado sonrisas o lágrimas, y también en acciones que han generado polémica en medio del calor de la competencia.

A continuación algunos de los hechos más recordados:

Empate de oro en natación

Un final con desenlace inesperado se dio en la natación cuando la brasileña Stephanie Balduccini y la colombiana Isabella Bedoya empataron en el primer lugar de los 50 metros libre, con un tiempo de 25.42 segundos.

“Estoy sin palabras, muy contenta; lloré cantando el himno por la emoción. Cuando terminé la prueba no había caído en cuenta de que era primera y, además, de que había logrado el récord panamericano con empate, algo que no es usual, y por eso la emoción y la felicidad de este oro. Obtener este oro con un empate con la nadadora de Brasil es maravilloso”, dijo Bedoya.

El resultado no solo les dio a ambas la medalla de oro compartida, sino que además significó un nuevo récord panamericano junior, que les aseguró un lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Una propuesta inesperada

El amor sale a relucir hasta en los escenarios más inesperados. El momento romántico de estos juegos se vivió en el tatami de judo cuando el argentino Braian Rodríguez, quien hace parte del equipo de la Federación Paraguaya de Judo, sorprendió a su novia peruana Kimberly Rivera, delegada técnica de judo, con una propuesta de matrimonio al son de la canción ‘Perfect’ de Edd Sheeran. La historia de ambos emocionó al público presente.

El clima no fue rival para la marcha

Los atletas en Asunción se enfrentaron el miércoles 19 con su mayor rival: el clima. Tormentas eléctricas, lluvias intensas y fuertes precipitaciones no fueron obstáculo para que los marchistas salieran a competir por la medalla de oro.

Pese al tiempo inclemente, el colombiano Miguel Peña se adjudicó la presea dorada en los 20.000 metros al cruzar la meta con un tiempo de 1h23:06, su mejor registro personal. Con paso firme y ritmo sostenido, Peña dejó atrás al ecuatoriano Saúl Wamputsrik (plata con 1h23:51) y el mexicano Brandon Pérez (bronce con 1h24:48).

Una descalificación polémica

El ciclista argentino Mateo Kalejman, quien había ganado la medalla de oro en la contrarreloj individual, fue descalificado horas después por no cumplir con las reglamentaciones de su bicicleta tras una denuncia de la delegación colombiana que adujo supuestas “irregularidades en la inclinación de la silla”.

Esta decisión generó una gran controversia, con acusaciones de “boicot” y “corrupción” por parte de la delegación argentina. Kalejman dijo que lo ocurrido era “muy injusto” y una “vergüenza total” y pese a las protestas, el colombiano Samuel Flórez se quedó con la medalla de oro en la crono masculina que contó con un recorrido de 39,9 kilómetros.

El abandono de cuatro deportistas cubanos

El 14 de agosto se conoció que cuatro deportistas cubanos abandonaron la concentración de su delegación. “Cuatro atletas cubanos informaron al jefe de su delegación que no volverían al hotel. La Policía en estos casos hace lo que se llama una alerta, pero aparentemente sería un caso de deserción”, declaró a periodistas el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera.

Los deportistas, todos mayores de edad, son tres remeros y una jugadora de balonmano.