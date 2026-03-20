Los grupos de la Copa Libertadores 2026

Quedó todo definido para la fase de grupos de la Copa Libertadores tras el sorteo que se realizó este jueves en Luque. Esta ronda comenzará en la primera semana de abril.
A partir de esta ronda, Cerro Porteño y Libertad son los equipos paraguayos en esta temporada del principal torneo sudamericano a nivel de clubes. Guaraní y 2 de Mayo se eliminaron en las fases previas.
Grupo A
Flamengo (BRA)
Estudiantes de La Plata (ARG)
Cusco (PER)
Independiente Medellín (COL)
Grupo B
Nacional (URU)
Universitario (PER)
Coquimbo Unido (CHI)
Deportes Tolima (COL)
Grupo C
Fluminense (BRA)
Bolívar (BOL)
Deportivo La Guaira (VEN)
Independiente Rivadavia (ARG)
Grupo D
Boca Juniors (ARG)
Cruzeiro (BRA)
Universidad Católica (CHI)
Barcelona (ECU)
Grupo E
Peñarol (URU)
Corinthians (BRA)
Independiente San Fe (COL)
Platense (ARG)
Grupo F
Palmeiras (BRA)
Cerro Porteño (PAR)
Junior (COL)
Sporting Cristal (PER)
Grupo G
Liga de Quito (ECU)
Lanús (ARG)
Always Ready (BOL)
Mirassol (BRA)
Grupo H
Independiente del Valle (ECU)
Libertad (PAR)
Rosario Central (ARG)
Universidad Central (VEN)