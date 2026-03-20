19 mar. 2026
Copa Libertadores

Los grupos de la Copa Libertadores 2026

Se llevó a cabo este jueves el sorteo de la fase de grupos de la Copa Liberadores y de esta manera quedaron conformados los clubes para pelear por el máximo cetro sudamericano a nivel de clubes.

Marzo 19, 2026 09:33 p. m. • 
Por Redacción D10
La Copa Libertadores tiene grupos definidos.

Foto: Daniel Duarte - ÚH

Quedó todo definido para la fase de grupos de la Copa Libertadores tras el sorteo que se realizó este jueves en Luque. Esta ronda comenzará en la primera semana de abril.

A partir de esta ronda, Cerro Porteño y Libertad son los equipos paraguayos en esta temporada del principal torneo sudamericano a nivel de clubes. Guaraní y 2 de Mayo se eliminaron en las fases previas.

Grupo A

Flamengo (BRA)
Estudiantes de La Plata (ARG)
Cusco (PER)
Independiente Medellín (COL)

Grupo B

Nacional (URU)
Universitario (PER)
Coquimbo Unido (CHI)
Deportes Tolima (COL)

Grupo C

Fluminense (BRA)
Bolívar (BOL)
Deportivo La Guaira (VEN)
Independiente Rivadavia (ARG)

Grupo D

Boca Juniors (ARG)
Cruzeiro (BRA)
Universidad Católica (CHI)
Barcelona (ECU)

Grupo E

Peñarol (URU)
Corinthians (BRA)
Independiente San Fe (COL)
Platense (ARG)

Grupo F

Palmeiras (BRA)
Cerro Porteño (PAR)
Junior (COL)
Sporting Cristal (PER)

Grupo G

Liga de Quito (ECU)
Lanús (ARG)
Always Ready (BOL)
Mirassol (BRA)

Grupo H

Independiente del Valle (ECU)
Libertad (PAR)
Rosario Central (ARG)
Universidad Central (VEN)

Copa Libertadores Libertad Cerro Porteño
Redacción D10
Copa Libertadores
Independiente Medellín se mete en fase de grupos
El argentino Francisco ‘el Polaco’ Fydriszewski anotó el gol con el que el Deportivo Independiente Medellín (DIM) se impuso este jueves por 2 a 1 al Juventud de las Piedras y clasificó a fase de grupos de la Copa Libertadores.
Marzo 13, 2026 06:55 a. m.
Redacción D10
Copa Libertadores
Cristal va a fase de grupos de Libertadores gracias a los penales
El Sporting Cristal peruano se clasificó este miércoles a la fase de grupos de la Copa Libertadores, tras vencer en la tanda de penaltis por 3-2 a Carabobo, después de terminar el partido 1-2 a favor de los venezolanos, lo que igualaba el 0-1 logrado por el equipo celeste la pasada en el partido de ida.
Marzo 12, 2026 07:19 a. m.
Redacción D10
Copa Libertadores
El Tolima logra la remontada y apaga el sueño del O’Higgins
El Deportes Tolima colombiano venció por 2-0 este miércoles al O’Higgins chileno en el partido de vuelta de la tercera fase de clasificación de la Copa Libertadores, con lo que consiguió remontar el 1-0 en contra de la ida, pasó a fase de grupos y apagó el sueño de los rancagüinos en el torneo continental.
Marzo 12, 2026 06:52 a. m.
Redacción D10
Copa Libertadores
Un penal inexistente castiga a Olimpia ante Palmeiras
VIDEO. Gracias a un gol marcado por Erick Belé, luego de un penal que no existió, Palmeiras venció 1-0 a Olimpia por la segunda fecha del Grupo B de la Libertadores Sub 20.
Marzo 11, 2026 08:58 p. m.
Redacción D10
Copa Libertadores
Por otro paso en la Libertadores Sub 20
Olimpia enfrenta a Palmeiras hoy desde las 19:00, en el marco de la segunda fecha de la Copa Libertadores de la categoría juvenil Sub 20 que se juega en Ecuador.
Marzo 11, 2026 07:50 a. m.
Redacción D10
Copa Libertadores
Barcelona se impone en Río y avanza a la fase de grupos de la Libertadores
El Barcelona, con un gol tempranero del argentino Milton Céliz y una defensa sin fisuras, superó por 0-1 al Botafogo en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro y se clasificó para la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Marzo 11, 2026 07:16 a. m.
Redacción D10
