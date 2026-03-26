Los comentarios de Alfaro sobre los nuevos llamados

El entrenador de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, dio este jueves una conferencia de prensa previo a lo que será el choque con Grecia en duelo de carácter amistoso internacional de Fecha FIFA.

El DT reiteró algunos conceptos que mencionó a lo largo del proceso, como la de ser una selección de “puertas abiertas” y también ocupó un momento para valorar las condiciones de los “nuevos albirrojos”.

GUSTAVO CABALLERO. Según Alfaro, ya tenía la intención de llamar al delantero cuando este se encontraba en Nacional, sin embargo, su ida al Santos, donde no tuvo mucha continuidad hizo que el llamado se posponga. “Cambia Santos, va a una segunda de Inglaterra y empieza a demostrar las capacidades que tiene. Necesitamos un revulsivo, que tenga esa verticalidad”, tiró.

MAURICIO. El DT albirrojo afirmó que el jugador del Palmeiras reúne ciertas condiciones que actualmente no cuenta el plantel y puede ser de utilidad en ciertos momentos de un partido. “Nos da capacidad de organización de juego que Paraguay no tiene, no tiene un organizador natural. Tiene buenos jugadores, pero no uno que maneje los tiempos del equipo”, apuntó.

ALEXANDRO MAIDANA. Sobre el lateral, hoy en Talleres, contó que venían haciendole un seguimiento desde la Selección Sub 20 y que incluso, cuando contactaron desde el conjunto Cordobés, no dudó en recomendarlo. “A mí me preguntan de Talleres y les digoque no duden en llevarlo al chico, que tiene nivel de Selección. Aparte entra juega dos clásicos con una naturalidad y tiene 20 años”, mencionó.

JOSÉ CANALE. Con respecto al zaguero de Lanús, Alfaro dijo que es una demostración de lucha y constancia, siendo este llamado un reconocimiento a todo lo que viene haciendo en el Granate donde consiguió dos títulos en los últimos meses. “Es una demostración de lucha, constancia, de no bajar nunca la guardia. Todo lo que le costó hacerse un espacio para llegar al fútbol argentino y ganarse en base a fuerza de corazón y rendimiento esta convocatoria”, destacó.

GASTÓN OLVEIRA. Para finalizar el recorrido por los nuevos integrantes, el seleccionador opinó sobre el portero franjeado, a quien reconoció sus rendimientos en el equipo y lo pondrá a prueba. “Viene rindiendo en buen nivel en Olimpia y no lo podíamos citar porque no estaba nacionalizado para hacerlo. Obviamente uno lo quiere ver. Verlos en este escenario es una linda oportunidad para saber si están preparados para el nivel de exigencia y demanda que requiere esto”, tiró.

Gustavo Alfaro dio importancia a darle espacio para estos chicos, al tiempo de destacar el grupo humano que supo darle la bienvenida y hacerlos sentir cómodos.

“El grupo va a dar todo lo que tiene, la vida, ofrecer su corazón, todo lo que tiene para defender este sueño que hoy es de un país entero. No importa cuanto tiempo lleves en el grupo, lo que importa es que cuando te pones la camiseta de la Selección, el escudo está por delante de cualquier cosa”, subrayó.