26 mar. 2026
Selección Paraguaya

Los comentarios de Alfaro sobre los nuevos llamados

Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay, dedicó un momento para hablar de las condiciones de los cinco nuevos llamados a la Albirroja.

Marzo 26, 2026 10:57 a. m. • 
Por Redacción D10
Convocados Py 2.png

Maidana, Canale, Olveira, Maurício y Caballero, los cinco nuevos.

El entrenador de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, dio este jueves una conferencia de prensa previo a lo que será el choque con Grecia en duelo de carácter amistoso internacional de Fecha FIFA.

El DT reiteró algunos conceptos que mencionó a lo largo del proceso, como la de ser una selección de “puertas abiertas” y también ocupó un momento para valorar las condiciones de los “nuevos albirrojos”.

GUSTAVO CABALLERO. Según Alfaro, ya tenía la intención de llamar al delantero cuando este se encontraba en Nacional, sin embargo, su ida al Santos, donde no tuvo mucha continuidad hizo que el llamado se posponga. “Cambia Santos, va a una segunda de Inglaterra y empieza a demostrar las capacidades que tiene. Necesitamos un revulsivo, que tenga esa verticalidad”, tiró.

MAURICIO. El DT albirrojo afirmó que el jugador del Palmeiras reúne ciertas condiciones que actualmente no cuenta el plantel y puede ser de utilidad en ciertos momentos de un partido. “Nos da capacidad de organización de juego que Paraguay no tiene, no tiene un organizador natural. Tiene buenos jugadores, pero no uno que maneje los tiempos del equipo”, apuntó.

ALEXANDRO MAIDANA. Sobre el lateral, hoy en Talleres, contó que venían haciendole un seguimiento desde la Selección Sub 20 y que incluso, cuando contactaron desde el conjunto Cordobés, no dudó en recomendarlo. “A mí me preguntan de Talleres y les digoque no duden en llevarlo al chico, que tiene nivel de Selección. Aparte entra juega dos clásicos con una naturalidad y tiene 20 años”, mencionó.

JOSÉ CANALE. Con respecto al zaguero de Lanús, Alfaro dijo que es una demostración de lucha y constancia, siendo este llamado un reconocimiento a todo lo que viene haciendo en el Granate donde consiguió dos títulos en los últimos meses. “Es una demostración de lucha, constancia, de no bajar nunca la guardia. Todo lo que le costó hacerse un espacio para llegar al fútbol argentino y ganarse en base a fuerza de corazón y rendimiento esta convocatoria”, destacó.

GASTÓN OLVEIRA. Para finalizar el recorrido por los nuevos integrantes, el seleccionador opinó sobre el portero franjeado, a quien reconoció sus rendimientos en el equipo y lo pondrá a prueba. “Viene rindiendo en buen nivel en Olimpia y no lo podíamos citar porque no estaba nacionalizado para hacerlo. Obviamente uno lo quiere ver. Verlos en este escenario es una linda oportunidad para saber si están preparados para el nivel de exigencia y demanda que requiere esto”, tiró.

Gustavo Alfaro dio importancia a darle espacio para estos chicos, al tiempo de destacar el grupo humano que supo darle la bienvenida y hacerlos sentir cómodos.

“El grupo va a dar todo lo que tiene, la vida, ofrecer su corazón, todo lo que tiene para defender este sueño que hoy es de un país entero. No importa cuanto tiempo lleves en el grupo, lo que importa es que cuando te pones la camiseta de la Selección, el escudo está por delante de cualquier cosa”, subrayó.

Gustavo Alfaro Selección Paraguaya Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gastón Olveira
Selección Paraguaya
El posible equipo de Paraguay, con Gastón Olveira de titular
La Selección Paraguaya se medirá con Grecia el viernes y el entrenador Gustavo Alfaro ya tendría el onceno para encarar ese juego. Gastón Olveira se perfila como titular en la portería.
Marzo 25, 2026 11:40 a. m.
 · 
Redacción D10
HEQJURsWcAAjJr7.jpeg
Selección Paraguaya
Paraguay completa su tercer entrenamiento
La Selección Paraguaya de Fútbol sigue con sus aprestos para el amistoso frente a Grecia.
Marzo 25, 2026 09:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Leyendas.jfif
Selección Paraguaya
La APF acompaña a nuestras leyendas del fútbol
La Asociación Paraguaya de Fútbol oficializa su respaldo a quienes hicieron historia jugando por la Albirroja. Los mismos tendrán una cita en el “Duelo Leyendas de América” en Chile desde este viernes.
Marzo 24, 2026 06:11 p. m.
 · 
Redacción D10
aalana.jpg
Selección Paraguaya
Alan Benítez: “La gente nueva eleva el nivel”
El lateral Alan Benítez se refirió a los nuevos compañeros que se sumaron a la Selección Paraguaya.
Marzo 24, 2026 03:57 p. m.
seleccion paraguaya albirroja_notable_57616410.jpg
Selección Paraguaya
Tata Martino: “Se puede hacer un muy buen Mundial”
Gerardo Martino se refirió a la Selección Paraguaya y se mostró ilusionado con la participación de la Albirroja en esta Copa del Mundo. “Me parece que se puede hacer un muy buen Mundial”, sostuvo.
Marzo 24, 2026 12:38 p. m.
 · 
Redacción D10
ojeda.jpg.jpeg
Selección Paraguaya
El aviso de Braian Ojeda
El volante de la Albirroja se mostró muy confiado con respecto a la Copa del Mundo y mandó un contundente mensaje a la afición.
Marzo 24, 2026 12:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más