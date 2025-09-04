04 sept. 2025
Eliminatorias

Los albirrojos recorrerían el casco histórico de Asunción

En caso de lograr la clasificación, los jugadores de la Albirroja podrían pasearse por el centro de Asunción en un bus descapotable.

Septiembre 04, 2025 01:04 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2024-11-14 at 23.02.21.jpeg

Los jugadores podrían hacer una pasada por la zona de los festejos.

Foto: Dardo Ramírez - ÚH

Paraguay está a un punto de cortar 16 años de ausencias en Copas del Mundo y en caso de lograrlo este jueves, de acuerdo con informaciones periodísticas, los jugadores se trasladarían al centro de Asunción para festejar con la gente.

En el programa Fútbol a lo Grande se filtró la información de que un bus descapotable, con todo el plantel de la Selección Paraguaya recorrería la zona del Panteón de los Héroes si se logra cumplir con el objetivo de la clasificación.

Desde hace años, en las calles Palma y Chile se centran las alegrías futbolísticas del país y esta vez, si se obtiene el boleto a la Copa del Mundo, podría contar también con la presencia de los propios protagonistas.

Paraguay recibe esta noche a Ecuador, en el estadio ueno Defensores del Chaco, a partir de las 20:30, por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Eliminatorias Sudamericanas Albirroja Paraguay Selección Paraguaya
Redacción D10
