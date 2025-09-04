Los albirrojos recorrerían el casco histórico de Asunción

Paraguay está a un punto de cortar 16 años de ausencias en Copas del Mundo y en caso de lograrlo este jueves, de acuerdo con informaciones periodísticas, los jugadores se trasladarían al centro de Asunción para festejar con la gente.

En el programa Fútbol a lo Grande se filtró la información de que un bus descapotable, con todo el plantel de la Selección Paraguaya recorrería la zona del Panteón de los Héroes si se logra cumplir con el objetivo de la clasificación.

Desde hace años, en las calles Palma y Chile se centran las alegrías futbolísticas del país y esta vez, si se obtiene el boleto a la Copa del Mundo, podría contar también con la presencia de los propios protagonistas.

Paraguay recibe esta noche a Ecuador, en el estadio ueno Defensores del Chaco, a partir de las 20:30, por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.