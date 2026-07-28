28 jul 2026
Guaraní

Galeano sostiene que están en construcción

Prematuro. Galeano señaló que su llegada fue reciente y apuntará a cambiar la idea futbolística.

Julio 28, 2026 09:49 a. m. • 
Por Redacción D10
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Tropiezo. Ariel Galeano apostará al proceso en Guaraní para lograr los objetivos trazados por la directiva.

Foto: Prensa - Guaraní

El debut de Ariel Galeano al frente de Guaraní dejó sensaciones encontradas. Pese a la derrota frente a Luqueño, el DT valoró la actitud de sus dirigidos y remarcó que el equipo atraviesa un proceso de reconstrucción futbolística.

En conferencia de prensa, el estratega aurinegro describió el encuentro como un duelo intenso y abierto, donde ambos equipos generaron numerosas ocasiones de gol. “Fue un partido de ataque por ataque donde ambos equipos tuvieron situaciones de gol. El que recuperaba la pelota buscaba atacar muy rápido. Nos costó el dinamismo ofensivo de Luqueño y también nosotros tuvimos nuestras oportunidades”, expresó.

Galeano recordó que apenas lleva once sesiones de entrenamiento al mando del plantel, por lo que considera lógico que todavía existan dificultades para plasmar su modelo futbolístico. “Somos un equipo en construcción. Estamos trabajando hace muy poco tiempo. No hay excusas porque somos Guaraní y tenemos que hacer el máximo para ganar todos los partidos, pero estamos cambiando mucho la idea que se venía haciendo antes. Buscamos un Guaraní más asociativo y menos directo”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de incorporar algún lateral izquierdo antes del cierre del libro de pases, el entrenador confirmó que la dirigencia trabaja en alternativas, aunque evitó confirmar negociaciones concretas. “Estamos trabajando en posibilidades y la directiva hizo intentos, pero hoy no puedo asegurar nada. Creemos al 100% en nuestro plantel y estamos muy orgullosos de los jugadores que tenemos”, finalizó el Galeano.

El Aborigen en la segunda jornada visitará a San Lorenzo este jueves desde las 16:00 en el Gunther Vogel.

CIFRA. 3 de los últimos 5 juegos ha ganado Guaraní ante Luqueño. El último fue por 2-1, en la fecha 17 del Apertura 2026.

Ariel Galeano Guaraní Torneo Clausura
Redacción D10
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