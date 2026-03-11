11 mar. 2026
Fútbol Internacional

Europa se rinde al Bodo/Glimt

El equipo noruego se impuso en casa por 3-0 al Sporting de Lisboa en la ida de los octavos de la Liga de Campeones.

Marzo 11, 2026 07:19 p. m. • 
Por Redacción D10
-

Kasper Waarst Hogh dejó su sello en la ida de los octavos de final con el Bodo.

FREDRIK VARFJELL/AFP

El Bodo/Glimt se colocó en la orilla de los cuartos de final de la Liga de Campeones con una exhibición frente al Sporting, derrotado 3-0 con goles de Fet, Blomberg y Hogh que impulsaron a un equipo que es una máquina de generar fútbol, una delicia que brilla con naturalidad en el ecosistema exótico del Ártico.

Hace tiempo que lo del Bodo/Glimt ha dejado de ser una curiosidad. Cada temporada da un paso más hacia delante. Primero, sorprendió en la Liga Conferencia; después, alcanzó las semifinales de la Liga Europa. Y ahora ya roza los cuartos de final en la Liga de Campeones, una barrera que sólo alcanzó un equipo noruego: el Rosenborg en 1997, cuando fue eliminado por el Juventus.

El trabajo de Kjetil Knutsen es espectacular. Sus jugadores juegan como un bloque perfectamente engrasado, con velocidad en las transiciones, dos toques máximo, fluidez, recuperación vertiginosa tras pérdida y, al fin y al cabo, una mecanización de la que presumiría Rinus Michels en su Ajax con Johan Cruyff al mando.

Esa firmeza grupal no desapareció ante el Sporting. El Bodo/Glimt venía de ganar cuatro partidos seguidos a tres equipos de las grandes Ligas: Atlético de Madrid, Manchester City e Inter, al que derrotó en dieciseisavos tanto en la ida como en la vuelta.

Parecía que el Sporting sabía lo que se le venía encima, porque se atrincheró atrás desde el pitido inicial. Saltó al césped con la idea de aguantar el dominio al que iba a ser sometido para intentar alguna contra con la que sorprender a los hombres de Knutsen.

Solo lo consiguió en una ocasión: robo en su área, pase de Trincao -sin duda el más acertado de todo el Sporting-, y remate de Guilherme salvado por Haikin. No tuvo ninguna más. Su fútbol, demasiado previsible, contrastó con el espectáculo del Bodo/Glimt, que a la media hora llegó a dar 200 pases con solo 11 fallos.

Mención especial para Berg, un jugadorazo. Manejó el juego como quiso, cuando quiso y como quiso. Dio un recital de aperturas al primer toque, una clase maestra de posicionamiento. Y eso que Trincao se pegó como una sombra. Sin éxito. Se libró de él siempre. Y arriba, Hogh, Evjen, Fet, Hauge y Blomberg eran dinamita surfeando el área, con toques rápidos, precisos y desequilibrantes.

En una de esas jugadas vertiginosas en la frontal, Evjen, tras un pase filtrado por Hauge, avisó con un mano a mano que salvó Rui Silva. Después, lo intentó sin éxito Berg desde fuera del área. Y al final, tras otro pasazo entre la defensa de Hogh, Vagiannidis derribó a Fet, que transformó el penalti para abrir el marcador.

El Bodo/Glimt disfrutaba. Era como una orquesta perfectamente afinada que aceleraba y desaceleraba cuando quería. Y, antes del descanso, decidió dar otro golpe: pase de Fet desde el costado izquierdo hacia el corazón del área; toque de primeras de Hogh de vuelta hacia la frontal; respuesta de Hauge de nuevo hacia dentro con toque por el camino de Diomande; y Blomberg, ante Rui Silva, gol. Cuatro toques, 2-0 y descanso.

El Sporting tuvo un arranque de orgullo y volvió de los vestuarios con algo de mordiente. Amasó alguna que otra posesión larga e incluso llegó a disponer de una ocasión clara de Luis Suárez. Pero el Bodo/Glimt también supo sufrir para despertar y asestar el golpe definitivo.

A falta de 20 minutos para el final, Bjortuft abrió con un golpeo exquisito hacia la banda izquierda. Por allí apareció Hauge, que desbordó a su par sin piedad. Su centro, fuerte, lo remató Hogh, que entró como un transatlántico desde atrás para hacer el 3-0 y cerrar el partido.

El Sporting, sin espacios para correr, controlado durante casi todo el choque, no pudo hacer nada más que aplaudir. El Bodo/Glimt firmó un partido incontestable. Nada que objetar a un equipo que no es ninguna sorpresa. Es una realidad que juega, vence, convence y disfruta. Los cuartos, si no hay sorpresa en Portugal, ya tienen dueño y ese no es otro que el combinado noruego.

Ficha técnica:

3.- Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen (Auklend, min. 87), Berg, Fet (Saltnes, min. 79); Blomberg (Maatta, min. 75), Hogh (Helmersen, min. 79) y Hauge.

0.- Sporting: Rui Silva; Vagiannidis (Santos, min. 63), Diomande, Gonçalo Inácio, Fresneda; Simoes (Morita, min. 62), Hjulmand; Catamo (Faye, min. 63), Trincao, Guilherme (Braganca, min. 79); y Luis Suárez. Goles: 1-0, min. 32: Fet, de penalti; 2-0, min. 45: Blomberg; 3-0, min. 70: Hogh.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia). Mostró cartulina amarilla a Hjulmand (min. 20) por parte del Sporting y a Gundersen (min. 44) y a Hogh (min. 76) por parte del Sporting.

Incidencias: partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Aspmyra Stadion de Bodo ante cerca de 8.000 espectadores. EFE

Champions League
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HDF0QdbW4AAiGTf.jpeg
Fútbol Internacional
Doblete de Ávalos para Independiente
VIDEO. El delantero paraguayo sigue de romance con el gol y este martes anotó un doblete para el Rojo.
Marzo 11, 2026 09:45 a. m.
 · 
Redacción D10
FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet Arrivals
Fútbol Internacional
Trump le dice a Infantino que la selección iraní será “bienvenida” en el Mundial
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, garantiza la presencia de la selección iraní en el Mundial 2026, que comenzará dentro de poco más de tres meses, según ha afirmado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que se reunió con el martes con el mandatario estadounidense.
Marzo 11, 2026 07:00 a. m.
 · 
Redacción D10
fsf.jfif
Fútbol Internacional
Damián Bobadilla tiene nuevo técnico en São Paulo
El club brasileño São Paulo anunció este martes la contratación de Roger Machado como nuevo entrenador del conjunto paulista, en reemplazo del argentino Hernán Crespo, destituido la víspera.
Marzo 10, 2026 05:00 p. m.
Rodrygo Goes
Fútbol Internacional
Rodrygo, operado con éxito de la rodilla derecha
El brasileño Rodrygo Goes ha sido intervenido con éxito este martes de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, una operación realizada por el doctor Manuel Leyes con la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid, tras la que aseguró que “ha nacido un nuevo Rodrygo”.
Marzo 10, 2026 03:14 p. m.
 · 
Redacción D10
HDA0tWkXUAAUl1L.jpeg
Fútbol Internacional
Ramón Sosa es galardonado en Brasil
El albirrojo recibió un reconocimiento por ser el jugador con mayor cantidad de asistencias del Paulistão.
Marzo 10, 2026 09:06 a. m.
 · 
Redacción D10
junior alonso.jpg
Fútbol Internacional
Mineiro repudia las agresiones entre jugadores en un partido con 23 expulsados
Atlético Mineiro, del defensor paraguayo Junior Alonso, que dio un sopapo impresionante, condenó este lunes la trifulca ocurrida entre sus jugadores y los del Cruzeiro.
Marzo 09, 2026 04:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más