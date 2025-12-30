30 dic. 2025

Lo que dijo Tomás Rodríguez tras fichar por Saprissa

El Saprissa anunció este lunes al delantero panameño Tomás Rodríguez. El jugador quiso venir a Olimpia, pero los dueños de su pase lo llevaron al fútbol de Costa Rica.

Diciembre 30, 2025 07:46 a. m. • 
Por Redacción D10
G9WxAy_WgAA-Giv.jpeg

El cuadro panameño presentó a Rodríguez.

Foto: SaprissaOficial

El Saprissa, uno de los clubes grandes de Centroamérica, salió al mercado regional para contratar futbolistas internacionales con sus respectivas selecciones y reforzar zonas críticas de su columna vertebral, en las que durante los últimos torneos ha adolecido de falta de variedad de perfiles o en las que sus jugadores han tenido bajo rendimiento.

El delantero panameño Tomás Rodríguez, de 26 años, es uno y llega al ‘monstruo morado’ en condición de préstamo por un año procedente del Sporting San Miguelito de Panamá, que lo había cedido en la última temporada al Monagas venezolano.

“Hemos seguido la pista de Tomás desde junio de este año y por diferentes razones no logramos traerlo antes. Hoy estamos felices de contar con un jugador de su categoría. Las negociaciones se han dado de forma directa entre Saprissa y el jugador”, dijo en un comunicado el directivo del Comité Deportivo de Saprissa, Erick Lonis.

Tras confirmarse su pase, el panameño habló de lo que significa este paso en su carrera y lo que representa ir al conjunto costarricense.

Redacción D10
