Cerro Porteño retorna a los entrenamientos

Cerro Porteño volvió a activar este martes en horas de la mañana luego de lo que fue la triste suspensión del superclásico por los incidentes registrados en Gradería Norte entre la Policía Nacional y miembros de la barra organizada del Ciclón.

Ariel Holan ordenó un entrenamiento regenerativo con todo el plantel preparando el plan de trabajo para lo que será el duelo del viernes ante Sportivo Ameliano en La Nueva Olla a las 20:00.

Para este compromiso, Ariel Holan buscará un mix entre titulares y suplentes atendiendo el juego del próximo miércoles 29 de abril en La Nueva Olla ante Palmeiras por la fecha 3 del Grupo F de la Conmebol Libertadores.

Cerro Porteño marcha escolta en el torneo Apertura a seis puntos del líder Olimpia, todo esto esperando la resolución del Tribunal de Justicia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. En lo que respecta a la Libertadores, el Ciclón ocupa el tercer lugar con 3 unidades. De ganarle a Palmeiras podría ser líder y afianzarse rumbo al objetivo de clasificación.

