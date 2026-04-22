22 abr. 2026
Cerro Porteño

Dos partidos a puertas cerradas

El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) abrió sumario y ya emitió sus primeras decisiones de índole provisoria, tras la suspensión del último superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño, por los actos de violencia en el estadio Defensores del Chaco.

Abril 22, 2026 07:01 a. m. • 
Por Redacción D10
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A la espera. El Tribunal Disciplinario resolverá si el partido continúa o a qué club le corresponde los puntos.

En el comunicado, dispusieron que “provisoriamente y por el término de dos fechas que el club Cerro Porteño dispute dichos partidos a puertas cerradas, sin público, en todo y cualquier estadio en el que oficie de local, en cualquier torneo organizado por la Asociación Paraguaya”.

También dejaron en claro que la prohibición abarca “partidos en los que oficie de visitante”, aunque “los simpatizantes del club local tendrán acceso libre”.

La reacción no se hizo esperar y vino de parte del vicepresidente azulgrana, Luis Ortega. “No era lo que esperábamos, pero creo que iba a venir algo así, aparte de todo otra vez nos matan financieramente. El estadio es fuente de ingreso para el club, pelearemos con esto”, dijo en charla con Fútbol a lo Grande.

En los próximos encuentros, el Ciclón recibirá en La Nueva Olla a Sportivo Ameliano, mientras que en la jornada 19 será visitante de Recoleta, que inicialmente estaba programado para el estadio Río Parapití. Tras conocer la decisión, el presidente del Canario, Luis Vidal, confirmó también en FALG que recibirán al Santos en Pedro Juan Caballero, pero cambiarán la sede para enfrentar al Azulgrana.

“Vamos a jugar con Cerro acá, de común acuerdo, seguramente en algún lugar (de Asunción)”, remarcó. “Necesitamos la aprobación de la gente de Cerro”, puntualizó.

Cerro Porteño Tribunal Disciplinario Torneo Apertura
Redacción D10
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