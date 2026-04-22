Enrique Biedermann: “Es una responsabilidad compartida”

Enrique Biedermann, directivo de Cerro Porteño, habló con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM sobre la sanción provisoria que recibió su club y su punto de vista acerca de lo ocurrido en el superclásico.

Bidermann lamentó los hechos registrados en el Defensores del Chaco. “Dolido por esto que nunca debió pasar”, comenzó diciendo.

Para el directivo azulgrana existió una responsabilidad de todos. “Hay una responsabilidad compartida del organizador local, la fuerza pública y nosotros, por estos inadaptados disfrazados de hinchas de nuestro club. Aquí debe primar lo deportivo”, indicó.

Sobre las medidas que empezó a tomar Cerro Porteño, Biedermann brindó detalles. “Hemos presentado una denuncia penal para que la justicia sancione a estos inadaptados, tenemis mucha gente identificada”, detalló.

Por último lamentó la sanción provisoria impuesta a Cerro Porteño que no podrá jugar con público las siguientes dos fechas. “Es una pena porque paga los platos rotos las familias que no tienen nada que ver, a lo mejor prohibirle la entrada a la barra o suspender la grada hubiese sido conveniente”, cerró.