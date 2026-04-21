22 abr. 2026
Cerro Porteño

La violencia en el fútbol y la lucha entre poderes

El experto en cirminología Juan Martens explicó en la 1080 AM los motivos y relaciones entre el poder, la política y la violencia en el fúbtol.

Abril 21, 2026 02:00 p. m. • 
Por Redacción D10
violencia cerro

En el Defensores hubo enfrentamiento entre la barra de Cerro y la Policía Nacional.

DANIEL DUARTE

Juan Martens, experto en ciminología, los actos vandálicos con tinte de delincuencia que afectaron al juego entre Olimpia y Cerro, afecta fuertemente en la región, en donde el deporte se entrelaza con otros aspectos como los negocios y el poder político.

“Son aspectos que forman parte del problema, pero en toda la investigación empírica de América latina se habla de poder, de jerarquía y relaciones sociales y búsqueda de sentido de la vida”, apuntó el experto en charla con la 1080 AM, Radio Monumental.

Martens además explicó: “Por sobre todo muchas de estas personas defienden el honor y aguante, querer demostrar liderazgo con violencia y eso le da rédito fuera de la cancha, al manejar rutas, lugares y rozarse con otros tipos de poder como el poder político local o regional, que están entrelazados con el fútbol”.

Para el criminólogo, la Policía no estuvo a la altura del evento a lo que remarcó: “A ello se suma la absoluta improvisación de la Policía Nacional, una cosa es la capacidad de la misma para reaccionar para este tipo de eventos y por otro lado los que se presentan con nulo entrenamiento y sin equipamiento, así que la Policía también es responsable de lo acontecido”.

Cerro Porteño Olimpia Superclásico
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