04 jul. 2026
Copa del Mundo

Lo primero que dijo Alfaro tras la eliminación

El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, dio sus primeras impresiones tras la eliminación ante Francia.

Julio 04, 2026 09:11 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026

Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay.

Foto: AFP

La Selección Paraguaya de Fútbol cayó frente a Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo del 2026. La aventura albirroja terminó pronto, hecho que reconoció el DT en sus primeras impresiones.

“Triste por un lado, porque no nos queríamos ir. Francia se defendió, sostuvo el resultado y después festejó mucho porque le costó. Me da satisfacción que competimos”, comenzó diciendo Alfaro.

“Orgulloso de lo que hicieron estos chicos y orgulloso de todo lo que hicieron en este Mundial”, cerró.

Francia avanzó a los cuartos de final y en la siguiente ronda deberá jugar con Marruecos, por un lugar en las semifinales.

Copa del mundo Gustavo Alfaro Fútbol Internacional
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