Llegaron los autos para el World Rally Championship

Un momento histórico para el deporte automotor paraguayo se vivió este jueves 21 de agosto, cuando arribaron en la principal terminal aérea del país, 18 automóviles que formarán parte del Rally del Paraguay 2025.

En el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi aterrizó esta siesta el avión proveniente de Europa, transportando 18 coches que participarán del World Rally Championship a disputarse en Itapúa, del 28 al 31 de agosto. Diez de estos automóviles pertenecen al Rally 1, principal categoría de coches híbridos de la FIA para el Campeonato Mundial.

El Rally del Paraguay contará con la presencia de cuatro campeones del mundo, además de destacados automovilistas paraguayos para el deleite de los fanáticos del deporte automotor para vivir la fiesta del automovilismo mundial en suelo guaraní.

Encarnación y los caminos técnicos de Itapúa recibirán a los mejores pilotos del planeta, quienes competirán sobre 333 kilómetros de pruebas especiales en gravilla, caracterizadas por la emblemática tierra roja de la región.