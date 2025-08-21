21 ago. 2025
Automovilismo

Llegaron los autos para el World Rally Championship

De cara al histórico hecho que se vivirá en Paraguay con el World Rally Championship, este jueves aterrizaron los aviones que transportaban los automóviles que formarán parte del Rally del Paraguay 2025.

Agosto 21, 2025 04:21 p. m. • 
Por Redacción D10
World Rally Championship

Este jueves llegaron las máquinas para el WRC.

Foto: Gentileza.

Un momento histórico para el deporte automotor paraguayo se vivió este jueves 21 de agosto, cuando arribaron en la principal terminal aérea del país, 18 automóviles que formarán parte del Rally del Paraguay 2025.

En el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi aterrizó esta siesta el avión proveniente de Europa, transportando 18 coches que participarán del World Rally Championship a disputarse en Itapúa, del 28 al 31 de agosto. Diez de estos automóviles pertenecen al Rally 1, principal categoría de coches híbridos de la FIA para el Campeonato Mundial.

El Rally del Paraguay contará con la presencia de cuatro campeones del mundo, además de destacados automovilistas paraguayos para el deleite de los fanáticos del deporte automotor para vivir la fiesta del automovilismo mundial en suelo guaraní.

Encarnación y los caminos técnicos de Itapúa recibirán a los mejores pilotos del planeta, quienes competirán sobre 333 kilómetros de pruebas especiales en gravilla, caracterizadas por la emblemática tierra roja de la región.

Automovilismo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Un rally de tierra roja
Automovilismo
Paraguay presenta la campaña “Un rally de tierra roja”
Paraguay presentó este sábado su campaña oficial “Un rally de tierra roja”, como parte de la cuenta regresiva para la décima fecha del Mundial de Rallies (WRC, por sus siglas en inglés) que el país acogerá en el departamento de Itapúa (sur), entre el 28 y el 31 de agosto próximo.
Julio 12, 2025 07:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Joshua Duerksen
Automovilismo
¡Joshua Duerksen es segundo en el GP de Austria!
El piloto paraguayo de Fórmula 2, Joshua Duerksen, acabó en la segunda posición en el sprint del Gran Premio de Austria. Lideró gran parte de la carrera, pero su monoplaza no aguantó.
Junio 28, 2025 10:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Lando Norris
Automovilismo
Los McLaren dominan el último libre de Spielberg
El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo este sábado, por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri -líder del campeonato-, en el último libre para el Gran Premio de Austria, el undécimo del Mundial de F1, en el Red Bull Ring de Spielberg; donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) marcaron el duodécimo y el decimoquinto tiempo, respectivamente; y el argentino Franco Colapinto (Alpine), el decimonoveno.
Junio 28, 2025 10:36 a. m.
 · 
Redacción D10
Circuito Gilles-Villeneuve
Automovilismo
La Fórmula 1 seguirá en Canadá hasta 2035
La Fórmula 1 anunció este martes que Canadá seguirá siendo una de las citas del Mundial hasta 2035, al ampliarse otros cuatro años el acuerdo que estaba vigente para que el circuito Gilles-Villeneuve fuera sede de la prueba.
Junio 17, 2025 11:37 a. m.
 · 
Redacción D10
Oscar Piastri
Automovilismo
Los McLaren de Piastri y Norris, delante de Leclerc en el último libre
El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del campeonato, dominó este sábado, por delante de su compañero, el inglés Lando Norris -segundo, a tres puntos-, el último libre para el Gran Premio de España, el noveno del Mundial de F1, en el circuito de Montmeló (Barcelona); donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) marcaron el octavo y el decimotercer tiempo, respectivamente; y el argentino Franco Colapinto (Alpine), el decimoséptimo.
Mayo 31, 2025 11:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Joshua Duerksen
Automovilismo
El monoplaza de Joshua Duerksen con inconvenientes
El piloto paraguayo de Fórmula 2, Joshua Duerksen, no pudo sumar puntos en el sprint de este sábado ya que su monoplaza presentó algunos inconvenientes con el embrague y tuvo que salir.
Mayo 31, 2025 10:49 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más