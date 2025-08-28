Llega el torneo de pesca “Las 8 horas de Santa Rosa”

La competencia se llevará a cabo de 09:00 a 17:00. La pesca será de fondo. Tres equipistas por embarcación, con aro único, modalidad 5 piezas por especie, con devolución total de las especies extraídas una vez fiscalizadas, incluyendo las especies con medida mínima de ley, conforme figura en la planilla de cómputo.

Todas las especies deberán ser presentadas a la fiscalía vivas, salvo la Sardina, Pira yagua, Morena y Corvina.

El puntaje será aplicado conforme lo establece la planilla de cómputo, y el puntaje final será la suma de todas las piezas computadas en ella. Al término de la jornada la planilla de cada equipo quedará en fiscalía para los cómputos finales.

- Especies con medida: Hasta 5, la primera a la cuarta pieza 75 puntos; la quinta 150 puntos.

- Especies sin medida: Hasta 5, la primera a la cuarta pieza 50 puntos; la quinta 100 puntos.