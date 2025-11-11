11 nov. 2025
Fútbol Internacional

Lionel Messi: “Extrañamos mucho Barcelona”

El exdelantero del Barcelona Leo Messi ha asegurado, en una entrevista al diario ‘Sport’, que tanto él como su familia echa mucho de menos la capital catalana y que su deseo es regresar algún día y volver a vivir en su casa de Castelldefels.

Noviembre 11, 2025 10:38 a. m. • 
Por Redacción D10
Lionel Messi

Lionel Messi visitó el Camp Nou recientemente.

Foto: Gentileza - Lionel Messi

“Extrañamos mucho Barcelona. Los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos”, afirma.

Messi, que fue entrevistado por el citado diario hace dos semanas en Miami, estuvo este domingo en Barcelona y visitó, por sorpresa el nuevo Spotify Camp Nou.

Y es que el ’10', ahora en el Inter Miami, sigue recordando con mucha nostalgia su etapa de azulgrana: “La verdad que extraño mucho todos esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que cuando pasaban las cosas; se viven mucho más”.

De su etapa en el Barça se queda “con el primer sextete con Guardiola, que fue extraordinario, y la última Champions con Luis Enrique”.

Y sobre todo con el cariño de la afición, que aún siente cuatro años y medio después de que tuviera que decir adiós. “Es espectacular. Cuando me llegan las cosas de Barcelona, de la gente, de una etapa como esa que hemos vivido, siempre me agarra un poco de nostalgia y mucha emoción”, apunta.

Y es que Messi siente que la abrupta salida del club de su vida, que no renovó su contrato en el verano de 2021 alegando falta de capacidad económica, dejó abierta una herida que todavía no ha sanado del todo.

“A mí me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente, por la pandemia. Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por todo lo que hemos pasado”, señala.

Pese a todo, el astro rosarino se queda con “formar parte de este club, de haber llegado de chiquito y haber crecido y hecho toda la vida en Barcelona”.

“Estoy agradecido a Dios por haberme llevado a ese lugar cuando era un niño y también, con el nacimiento de mis hijos en la ciudad y con todo el club y la ciudad en general, porque me fui de chiquito, crecí y pasé toda mi vida ahí”, sentencia.

Sin embargo, su vuelta a la Ciudad Condal todavía tendrá que esperar, pues no tiene pensando retirarse aún: “En el momento que yo vea que físicamente no estoy, que me cuesta dentro de la cancha o no lo disfruto, será el momento de dar el fin, pero hoy por hoy lo disfruto, me siento bien y en eso estamos”.

Además, el próximo verano Messi afrontará su sexto Mundial, un torneo que, para él, “será especial después de haberlo ganado” y al que aspira llegar en condiciones para competirlo al máximo.

“No quiero ser, entre comillas, una carga. Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo”, sentencia.

Lionel Messi Argentina Barcelona
Redacción D10
