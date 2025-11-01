Libertad y Olimpia, por lavarse el rostro

Libertad y Olimpia se enfrentan hoy en La Huerta, desde las 20:00, por la fecha 19 del Clausura 2025 y en otra edición del clásico blanco y negro, que encuentra a los equipos en pésimo momento.

El Gumarelo no gana en la competencia desde hace seis jornadas (cuatro derrotas y dos empates), sufriendo los golpes más fuertes contra el descendido Atlético Tembetary y el Sportivo Ameliano.

El entrenador Pablo Guiñazú no podrá contar con uno de sus mejores elementos en la temporada: Hugo Fernández. El volante ofensivo pertenece a los registros del Decano y será el gran ausente.

CON BAJAS. El visitante también necesita los puntos para lavarse el rostro en un año aciago para sus pretensiones iniciales. Llega tras caer contra Guaraní en el clásico más añejo del fútbol paraguayo.

El entrenador Ever Almeira tampoco podrá contar con todo el potencial por las expulsiones en los últimos dos juegos, en los que perdió a su capitán Richard Ortiz, Javier Domínguez y Alex Franco.

Pese a esta adversidad, el veterano adiestrador pondrá su conocido esquema táctico en campo enemigo (5-3-2), con un mediocampo en el que resaltan los injertos de Fernando Cardozo y Luis Abreu. En la punta no cambia sus efectivos. En caso de conseguir vencer, el Franjeado hará realidad la clasificación a la Sudamericana del próximo año, el único premio que puede servirle de consuelo.