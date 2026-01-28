Libertad y Ameliano chocan en La Huerta

La fecha 2 del torneo Apertura prosigue este miércoles con el compromiso entre Libertad y Sportivo Ameliano a disputarse a las 18:00 en La Huerta.

Ambos vienen de igualar en el debut. Libertad lo hizo de visita ante Cerro Porteño y Ameliano de local ante Rubio Ñu.

Son 16 los enfrentamientos en Primera División entre Libertad y Sportivo Ameliano, en estos juegos el repollero salió victorioso en 10 ocasiones (anotó un total de 31 goles), la V Azulada suma 3 victorias (12 tantos marcados) y empataron en 3 oportunidades.

Detalles del compromiso:

Libertad vs. Sportivo Ameliano

Estadio: La Huerta.

Hora: 18:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: José Villagra y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Christian Sosa.

