11 may. 2026

Ameliano quiere volver al triunfo

El Sportivo Ameliano se enfrenta a Recoleta a las 17:45 en su estadio de la ciudad de Villeta, en un duelo que promete máxima entrega por la vigésima fecha del Apertura.

Mayo 11, 2026 08:52 a. m. • 
Por Redacción D10
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Ameliano y Recoleta se medirán en Villeta.

La Dirección de Árbitros de la APF designó a Blas Romero como el juez principal de este encuentro, quien estará acompañado en las bandas por José Cuevas y Nancy Fernández. En cuanto al soporte tecnológico, la responsabilidad del VAR recaerá en David Ojeda.

Ambas escuadras llegan con la urgencia de sumar para mejorar su posición en la tabla de promedio, sobre todo Ameliano, que está en el 4º lugar, pero que suma tres empates seguidos últimamente.

3 empates seguidos tiene Ameliano en los últimos juegos. Con 9, es el equipo que más empates tiene.

Detalles del compromiso

Sportivo Ameliano vs. Recoleta FC

Estadio: Ameliano Villeta.

Hora: 17:45.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: José Cuevas y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: David Ojeda.

AVAR: Héctor Balbuena.

Redacción D10
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