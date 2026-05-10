09 may. 2026

Nacional vence a Trinidense en noche de penales

Nacional superó por 2-1 a Sportivo Trinidense en juego válido por la fecha 20 del torneo Apertura disputado en el Arsenio Erico donde los penales fueron los protagonistas.

Mayo 09, 2026 10:01 p. m. • 
Por Redacción D10
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Ignacio Bailone celebró por partido doble para la Academia.

@CopadePrimera

Nacional derrotó por 2-1 a Trinidense en el estadio Arsenio Erico por la fecha 20 del Apertura jugando con uno menos y donde la pena máxima fue la principal protagonista.

Los penales decidieron el partido en La Visera. Néstor Camacho adelantó en el marcador a la visita desde el punto penal e Ignacio Bailone dio vuelta el marcador con dos tantos desde los doce pasos, el segundo en tiempo de descuento. En Nacional vio la roja el lateral Juan Feliu.

Con esta victoria, Nacional suma su tercer triunfo al hilo en el campeonato. La Academia trepa al segundo lugar con 35 unidades. Trinidense queda en el sexto puesto con 26.

La próxima fecha, Nacional visitará a Rubio Ñu y Trinidense hará de local ante Cerro Porteño.

Redacción D10
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