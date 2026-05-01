01 may. 2026
Torneo Apertura

Libertad vs. San Lorenzo: Paso a paso

En La Huerta chocan Libertad y San Lorenzo desde las 20:00 en la prosecución de la fecha 19 del Apertura. Seguí paso a paso las incidencias del juego.

Mayo 01, 2026 04:33 p. m.
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Gumarelos y rayaditos prometen buen espectáculo en la Ciudad Universitaria.

Libertad San Lorenzo Torneo Apertura
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