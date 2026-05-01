Trinidense vs. 2 de Mayo: Paso a paso

El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol fijó dos audiencias para el martes con relación a lo ocurrido en el superclásico suspendido. Una de ellas será la del oficial de seguridad de Cerro Porteño.
El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol podría expedir la resolución sobre el superclásico esta semana; en caso de ser favorecer a Olimpia, el Decano podría ser campeonar en la 19ª y la programación de esta jornada, por los juegos internacionales, es un completo dolor de cabeza.