2 de Mayo rompe la sequía ante Trinidense

El Sportivo 2 de Mayo, el Gallo Norte madrugó para superar por el marcador 2-1 al Sportivo Trinidense en el estadio Martín Torres por la fecha 19 del Torneo Apertura 2026. Este resultado para el “2” ha cortado una extensa racha negativa de siete partidos sin cantar victoria.

El tanto de apertura lo hizo al minuto de juego el mediocampista Marcelo Acosta para encaminar el triunfo en Trinidad. El jugador aprovechó una descoordinación entre el portero Víctor Samudio y el lateral izquierdo Sergio Mendoza, aunque mucho tuvo ver el remate esquinado del mediocampista.

Posteriormente, el juego fue de ida y vuelta. El equipo de José Arrúa fue mucho más ordenado en lo táctico, apostando a la circulación del esférico. Las acciones más peligrosas fueron generadas por las ambas bandas. Por parte del “2”, la estrategia fue en todo momento los ataques verticales y además salir del fondo con pelotas largas.

En la complementaria, el partido subió de intensidad, gran parte por la necesidad de Trinidense por igualar las acciones. Los cambios en el conjunto local refrescaron la zona ofensiva, con los ingresos de Óscar Chiquito Giménez para jugar de espaldas al arco y Néstor Camacho en la cabecera del área rival.

A los 64’ llegó el tanto de la paridad gracias a una excelente jugada preparada desde el la esquina del córner. El principal protagonistas para orquestar el empate fue Camacho que gracias a una magnífica habilitación encontró a Agustín Da Silveira para que pueda conectar de cabeza y desatar el festejo de los aficionados locales.

El partido se mantuvo intenso después del empate. El Gallo reaccionó y salió a buscar de nuevo el partido. Entre ataque y ataques en ambos campos, el 2 de Mayo consiguió un tiro de libre en la puerta del arco. Del remate se encargó Pedro Delvalle para que de manera sutil convierta el 2-1 a favor de la visita. Delvalle no festejó con vehemencia por su pasado en el Triqui en el 2023.

Este triunfo trae calma al entrenador Eduardo Ledesma, cuyo cargo ya estaba en entredicho por la mala racha del Gallo, que acumula 18 puntos. En tanto, José Arrúa siente la caída por segunda fecha seguida. Se mantiene en el quinto lugar, con 26 enteros.