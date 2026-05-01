Con dos juegos arranca la fecha 19 del Apertura

El capítulo 19 del Apertura 2026 se pone en marcha con dos juegos que tienen como objetivo principal sumar puntos apuntando a diferentes objetivos, atendiendo que el título lo pelean Olimpia y Cerro.

Desde las 17:45, el primer juego será en el Martín Torres entre el Sportivo Trinidense y el 2 de Mayo. Triqui llega después de caer derrotado en la última fecha ante Nacional por 2-1, mientras que el Gallo Norteño igualó en su reducto 2-2 con Guaraní.

Posteriormente, se medirán Libertad vs. Sportivo San Lorenzo desde las 20:00 en La Huerta. El Guma llega de una victoria ante Olimpia 3-2 y el Santo perdió ante Rubio por 1-0.