01 may. 2026
Torneo Apertura

Con dos juegos arranca la fecha 19 del Apertura

Este viernes se pone en marcha el capítulo 19 del Torneo Apertura con dos encuentros: Sportivo Trinidense vs. el 2 de Mayo y Libertad vs. Sportivo San Lorenzo.

Mayo 01, 2026 09:56 a. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo San Lorenzo Libertad

Sportivo San Lorenzo y Libertad juegan el segundo partido.

Foto: Gentileza - APF

El capítulo 19 del Apertura 2026 se pone en marcha con dos juegos que tienen como objetivo principal sumar puntos apuntando a diferentes objetivos, atendiendo que el título lo pelean Olimpia y Cerro.

Desde las 17:45, el primer juego será en el Martín Torres entre el Sportivo Trinidense y el 2 de Mayo. Triqui llega después de caer derrotado en la última fecha ante Nacional por 2-1, mientras que el Gallo Norteño igualó en su reducto 2-2 con Guaraní.

Posteriormente, se medirán Libertad vs. Sportivo San Lorenzo desde las 20:00 en La Huerta. El Guma llega de una victoria ante Olimpia 3-2 y el Santo perdió ante Rubio por 1-0.

Torneo Apertura Libertad Sportivo San Lorenzo Sportivo Trinidense 2 de Mayo
Redacción D10
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