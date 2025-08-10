10 ago. 2025
Torneo Clausura

Libertad vs. Recoleta: Paso a paso

En La Huerta se cierra la séptima fecha del torneo Clausura 2025. Seguí el encuentro en D10.

Agosto 10, 2025 06:14 p. m. • 
Por Redacción D10
6.png

El último duelo de la jornada se disputa en La Huerta.

Torneo Clausura Libertad Recoleta
Redacción D10
