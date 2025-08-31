31 ago. 2025
Torneo Clausura

Libertad vs. Cerro Porteño: Paso a paso

Libertad y Cerro Porteño prometen un partidazo desde las 16:00 en La Huerta por la fecha 10 del Clausura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.

Agosto 31, 2025 02:44 p. m.
LIB - CCP.png

En La Huerta, duelo de dos candidatos.

Cerro Porteño Libertad Torneo Clausura
