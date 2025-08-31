Menú
Torneo Clausura
Libertad vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Libertad y Cerro Porteño prometen un partidazo desde las 16:00 en La Huerta por la fecha 10 del Clausura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Agosto 31, 2025 02:44 p. m.
En La Huerta, duelo de dos candidatos.
Cerro Porteño
Libertad
Torneo Clausura
Más contenido de esta sección
Torneo Clausura
Recoleta vs. 2 de Mayo: Paso a paso
Deportivo Recoleta y 2 de Mayo chocan desde las 16:00 en el Ricardo Gregor por la décima fecha del Clausura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Agosto 30, 2025 03:18 p. m.
Torneo Clausura
Duelo de huérfanos de victorias en el Gregor
Deportivo Recoleta recibirá a 2 de Mayo esta tarde, a partir de las 16:00, por la fecha 10 del Torneo Clausura.
Agosto 30, 2025 09:26 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Fortaleza y alegría en campamento de Ameliano
El elenco de la V Azulada venció a Nacional por 3-0, para cortar una racha negativa de 8 juegos sin ganar.
Agosto 29, 2025 09:03 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
De Villa Elisa a Villeta, el inicio de la fecha 10
Dos partidos marcarán el arranque de la décima jornada del Clausura 2025,
Agosto 29, 2025 07:08 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Guaraní humilla a Libertad en Tuyucuá
Contundente, con buen fútbol y siendo muy práctico, Guaraní humilló a Libertad en su Huerta goleándolo por 4-0 y de esta manera se ubica a un solo punto del líder Cerro Porteño (20 puntos).
Agosto 25, 2025 08:29 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Felipe Giménez vuelve al 2 de Mayo
Felipe Giménez es nuevo entrenador del 2 de Mayo en reemplazo de Marcelo Palau.
Agosto 25, 2025 11:52 a. m.
