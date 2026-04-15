El contundente comunicado de Olimpia

Olimpia y Cerro Porteño se enfrentan el domingo a las 17.30 en el Defensores del Chaco en una nueva edición del superclásico del fútbol paraguayo. Sin embargo, como en cada previa, la cuestión de la distribución de entradas es un tema de discusión.

El Decano emitió este miércoles un comunicado en el que aclaraba que se buscó el diálogo con la institución azulgrana para una distribución equitativa a futuro, ya que en La Nueva Olla solo reciben 1300 entradas. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron.

El texto cuestiona a Cerro Porteño al que tratan de mezquino entre otros términos, pero la institución se mantiene en la posición de preservar la seguridad y colaborar con el espectáculo. Además de que cederán Graderías Norte y Preferencias E independientemente del trato que da el Azulgrana en los clásicos.

Al final, cierra el documento marcando una diferencia con el rival. “Olimpia es grande. Definitivamente no somos iguales”.