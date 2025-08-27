Libertad se tomará su tiempo para elegir al nuevo DT

El mandamás gumarelo, Rubén Di Tore, conversó este miércoles con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó que la directiva buscará un reemplazo para Sergio Aquino, pero que la decisión no será apurada.

“Estamos viendo posibilidad de ver otro cuerpo técnico. Tenemos miles de propuestas, gente del extranjero que quieren venir. Queremos analizarlos, no tenemos apuro. Saltaron un montón de nombres, algunos no se justifican, algunos son ciertos, otros no. Hay que ir mirando”, expresó en la 1080 AM.

Di Tore dijo que sería ideal confirmar un entrenador este jueves, pero ante la cercanía de los próximos compromisos, ya que juegan mañana por Copa Paraguay y el domingo ante Cerro Porteño, verán para que algún miembro del club interine mientras se confirma con un cuerpo técnico que encaje en la filosofía del Guma que sigue enfocada en la formación de juveniles y mirada hacia las formativas.

Sergio Aquino decidió presentar su renuncia al cargo tras los últimos resultados deportivos que incluyeron la eliminación de la Copa Libertadores ante River Plate y la goleada en casa frente a Guaraní. El Patito seguirá ligado al club, pero en otra tarea.

