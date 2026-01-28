28 ene. 2026
Torneo Apertura

Libertad se impuso con lo justo a Ameliano

Libertad sumó su primera victoria en el Apertura, por 1-0, en un juego de pocas emociones.

Néstor Giménez celebra su gol con Lorenzo Melgarejo para Libertad.

Libertad consiguió su primera victoria en condición de local, sobre Ameliano por 1-0, para pegar el salto en la clasificación del torneo Apertura.

La pelota parada fue otra vez fundamental para el Albinegro, vía en la que encontró el solitario tanto de Néstor Giménez, luego de una serie de rebotes.

En lo que refiere al juego, el local tuvo el control y manejó el juego con comodidad, más con la diferencia, pudiendo ampliar la ventaja en la complementaria en donde elaboró acciones sucesivas, mostrando un crecimiento en su funcionamiento colectivo.

Libertad se adueñó del medio y tuvo rápida transición, careciendo de la puntada final, más allá de haber anotado en otras dos oportunidades, pero bien anuladas.

En el funcionamiento también encajaron las variantes que planteó el entrenador Francisco Arce, ya que la dinámica ofensiva siguió siendo la misma, aunque volvió a variar en su propuesta, con el ingreso de Gustavo Aguilar, que como en el debut le brindó mayor presencia en el área del rival.

A su vez, Ameliano hizo poco, sin poder sostener el ritmo, no pudo ofrecer una lucha más pareja, teniendo algún avance, pero de manera esporádica y sin mucho trabajo previo, en la primera parte en donde la falta de contundencia, hizo a que el juego careciera de emoción.

El Guma cumple y suma, mientras que el equipo de la V Azulada se complica sin poder sumar aún.

