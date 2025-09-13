Libertad recupera la sonrisa ante Luqueño

Libertad arrancó perdiendo pero lo dio vuelta para terminar ganando 4-1 a Sportivo Luqueño en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá.

Luqueño empezó mejor con el gol de Marcelo Pérez, pero Libertad reaccionó y con tantos de Hugo Fernández, Gustavo Aguilar, Óscar Cardozo y Pedro Villalba se llevó una merecida victoria luego de varias fechas de malos resultados.

Triunfo gumarelo por 4-1, tanto Libertad como Luqueño están igualados en puntos en la clasificación con 17 unidades.

La próxima fecha, la decimotercera, Libertad medirá a 2 de Mayo y Luqueño visitará a General Caballero.