Libertad recibe al 2 de Mayo en La Huerta

Libertad vs el 2 de Mayo bajarán el telón de la jornada 13 de la Copa de Primera Clausura 2025 en el estadio La Huerta en Tuyucuá.

El duelo está previsto para las 19:00, con el arbitraje de David Ojeda. Sus asistentes serán Roberto Cañete y Nancy Fernández, mientras que José Méndez estará en el VAR.

Ambos protagonistas vienen de concretar la victoria en la última fecha y buscarán continuar por la senda del triunfo. En el caso del Repollero superó por 4-1 al Sportivo Luqueño, en el Luis Salinas, en Itauguá.

En tanto, el Gallo Norteño le ganó a Guaraní por la mínima (1-0), este resultado significó la segunda victoria al hilo ya que en la fecha 11 había superado por 3-2 a Olimpia. Esta situación del equipo norteño se dio con la llegada del estratega Felipe Giménez en su segundo ciclo.

El posible equipo de Libertad: Martín Silva; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez y Matías Espinoza; Hernesto Caballero y Álvaro Campuzano; Hugo Fernández, Iván Franco; Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar. El 2 de Mayo saldría en campo con: Ángel Martínez; Juan Feliú, Pedro Sosa, Camilo Saiz y César Castro; Marcelo Acosta, Óscar Romero, Sergio Sanabria, Sergio Fretes y Ronald Cornet; Rodrigo Ruiz Díaz.