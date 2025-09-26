26 sept. 2025
Torneo Clausura

El líder visita a Trinidense

Guaraní, único puntero del Clausura, visitará a Trinidense en el Martín Torres.

Septiembre 26, 2025 06:55 a. m. • 
Por Redacción D10
De vuelta. Agustín Manzur retorna al equipo base después de purgar el partido de suspensión.

Hoy, desde las 19:00, se pone en marcha el decimocuarto capítulo de la Copa de Primera Clausura 2025 y tiene como protagonistas a Sportivo Trinidense recibiendo en su casa al puntero del torneo, Guaraní.

Ambos llegan con serias motivaciones para concretar los tres puntos en juego. Para el Triqui los puntos suman para escalar en el acumulativo. Actualmente ocupa el 4° puesto con 55 puntos y su objetivo se centra en obtener un cupo a Copa Libertadores.

Además en caso de confirmar la victoria se ubicaría a 4 puntos del Aborigen (28 puntos), por la pelea del título. Mientras que para el Legendario, que viene de superar 2-0 a Nacional en la fecha 13, el triunfo significa seguir arriba y meter presión a su inmediato perseguidor que es Cerro Porteño (25 puntos).

Redacción D10
