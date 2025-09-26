El líder visita a Trinidense

Hoy, desde las 19:00, se pone en marcha el decimocuarto capítulo de la Copa de Primera Clausura 2025 y tiene como protagonistas a Sportivo Trinidense recibiendo en su casa al puntero del torneo, Guaraní.

Ambos llegan con serias motivaciones para concretar los tres puntos en juego. Para el Triqui los puntos suman para escalar en el acumulativo. Actualmente ocupa el 4° puesto con 55 puntos y su objetivo se centra en obtener un cupo a Copa Libertadores.

Además en caso de confirmar la victoria se ubicaría a 4 puntos del Aborigen (28 puntos), por la pelea del título. Mientras que para el Legendario, que viene de superar 2-0 a Nacional en la fecha 13, el triunfo significa seguir arriba y meter presión a su inmediato perseguidor que es Cerro Porteño (25 puntos).