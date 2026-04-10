09 abr. 2026
Copa Libertadores

Libertad padece una dura derrota en Caracas

Libertad cayó derrotado este jueves en su estreno en la Copa Libertadores frente a la Universidad Central de Venezuela (3-1).

Abril 09, 2026 09:04 p. m. • 
Por Redacción D10
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Lorenzo Melgarejo intenta controlar el balón durante el partido en Caracas.

Foto: Gentileza Libertad

Libertad experimentó un pésimo estreno copero, cayó por 3-1 ante la Universidad Central de Venezuela por el Grupo H de la Libertadores 2026.

Este pobre arranque coincide con el mal momento en el plano local, no levanta cabeza y cae en ciertas irregularidades. Mientras que su rival, el campeón venezolano fue práctico, no atacó mucho pero las veces que lo hizo dejó una profunda herida.

El primer gol del local lo marcó Juan Manuel Cuesta a los 30 minutos, en medio de un partido que hasta ese momento fue apático, sin muchas emociones y con fricciones en el mediosector del campo de juego. El equipo local se fue al vestuario con el 1-0 a favor y con mejor semblante que el Repollero.

En la complementaria, los venezolanos volvieron a cerrar los circuitos del Guma y poco a poco volvía a dejar sensaciones de aumentar la ventaja.

Sin embargo, apareció el referente goleador, a los 60' Lorenzo Melgarejo para emparejar las acciones. El tanto fue 100% con sello paraguayo: Centro, cabeza y gol.

Posteriormente, el partido estaba para cualquiera. La pulseada era intensa. Pero los cambios realizados por el estratega guaraní Chiqui Arce debilitaron la marca y los locales aprovecharon sobre el final con dos estocadas letales para cerrar una mala presentación y un largo viaje de retorno a Asunción con las manos vacías.

Copa Libertadores Libertad Lorenzo Melgarejo
Redacción D10
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