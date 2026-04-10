10 abr. 2026
Copa Libertadores

Un gol de Matías Arezo le permite a Peñarol llevarse un punto de su visita a Santa Fe

Peñarol se llevó este jueves un punto de su visita a Bogotá, donde empató 1-1 con Independiente Santa Fe en el cierre de la primera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores con una anotación del atacante Matías Arezo.

Abril 10, 2026 07:15 a. m. • 
Por Redacción D10
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El cuadro carbonero se llevó un punto de Colombia.

Foto: @Libertadores

Corinthians, que horas antes derrotó por 0-2 a Platense, lidera el Grupo F. Peñarol sacó un punto valioso del estadio El Campín de la capital colombiana y dejaron sin efecto el gol de cabeza en el primer tiempo del central argentino Emanuel Olivera.

Los Carboneros se hicieron del balón y trataron de hacer daño por los costados con el colombiano Luis Miguel Ángulo y Nicolás Fernández, mientras que los anfitriones tuvieron dificultades para acomodarse en el juego.

Con el paso de los minutos, los uruguayos, que tuvieron poca profundidad, perdieron el balón. Los bogotanos aprovecharon ese contexto y abrieron el marcador al minuto 20 en un tiro de esquina lanzado por el volante Ómar Fernández Frasica que cabeceó, entre los defensores rivales, el argentino Olivera.

El ritmo del partido cayó, pues con el gol los locales se hicieron del balón y atacaron poco, mientras que los visitantes no encontraron alternativas adelante, por lo que el encuentro se jugó lejos de las áreas.

En la segunda mitad, Santa Fe profundizó su dominio con la entrada del centrocampista Kilian Toscano, que reemplazó al veterano Daniel Torres, y parecía tener controlado el encuentro.

Sin embargo, Peñarol consiguió el empate al minuto 59 en un contragolpe letal en el que Arezo recibió en terreno contrario, se deshizo de dos rivales y sacó un derechazo en el área que fue imposible de atajar para el portero Weimar Asprilla, que reemplazó en el descanso al lesionado Andrés Mosquera Marmolejo.

Los colombianos salieron a buscar el segundo y casi lo consiguen al 63 en un tiro de esquina en el que el central Víctor Moreno, con el portero Sebastián Britos prácticamente vencido, no pudo rematar bien y dejó atónitos a los aficionados de su equipo.

El trámite del partido se emparejó y al final ninguno de los dos equipos pudo hacer más daño, por lo que el encuentro terminó con un empate que es más bueno para los uruguayos que para los colombianos.

El miércoles de la próxima semana, Independiente Santa Fe visitará a Corinthians en Sao Paulo, mientras que Peñarol recibirá en Montevideo un día después a Platense por la segunda jornada.

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Redacción D10
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