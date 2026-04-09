09 abr. 2026
Copa Libertadores

Flamengo se lleva un triunfo con polémica

Flamengo inició este miércoles con buen pie su defensa del título de campeón de la Copa Libertadores al salir triunfante por 0-2 de su visita al Cusco, una victoria rodeada de polémica después de que el árbitro paraguayo Derlis López anulara un gol a los peruanos por un fuera de juego muy dudoso que el VAR no pudo mostrar con claridad.

Abril 09, 2026 07:26 a. m. • 
Por Redacción D10
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De Arrascaeta celebra su tanto frente al Cusco.

Foto: @Flamengo

En el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, sobre los 3.350 metros de altitud de la antigua capital del imperio incaico, el vigente campeón de la Libertadores se llevó los tres puntos con los goles de Bruno Henrique y el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, lo que le permite ponerse líder del Grupo A tras el empate (1-1) entre Independiente Medellín y Estudiantes de La Plata.

Pese a que salió a la cancha con la premisa de dosificar fuerzas, Flamengo no necesitó mucho para imponer su jerarquia, pero las intervenciones del portero peruano Pedro Díaz impidieron que el cuadro carioca se fuera con ventaja al entretiempo.

El arquero del equipo incaico se lució con sendas atajadas de mérito al ecuatoriano Gonzalo Plata y a Bruno Henrique, mientras que Lucas Paquetá también probó sus habilidades con disparos de larga distancia.

Las mejores ocasiones de Cusco llegaron con un disparo lejano de Nicolás Silva que el portero argentino de Flamengo Agustín Rossi desvió a córner, mientras ya en el segundo tiempo un disparo a bocajarro del argentino Mateo Carabajal fue bloqueado de manera heroica por la defensa rojinegra.

En el córner siguiente, el árbitro cobró un penalti por mano en el área del mengao, pero después se retractó al comprobar el VAR que el balón había salido previamente por la línea de fondo.

El desconcierto del equipo local fue aprovechado por los brasileños para un contraataque que culminó Bruno Henrique con un sólido remate de cabeza.

El técnico uruguayo de Cusco, Alejandro Orfila, hizo tres cambios que descuadraron a los dirigidos por Leonardo Jardim, y en un contraataque el equipo cusqueño empató con un remate de cabeza de Marlon Ruidías, pero en una polémica decisión el árbitro anuló el tanto por un fuera de juego muy dudoso.

En los minutos finales, con cuadro incaico volcado a tratar de lograr la igualdad, Flamengo encontró espacios en sucesivos contraataques que frenó el portero Díaz, excepto uno comandado por De Arrascaeta, que tuvo que rematar hasta tres veces seguidas para hacer el 0-2.

Al término del partido, solo los peruanos Aldair Fuentes y José Manzaneda fueron amonestados pese a que el encuentro estuvo plagado de acciones duras por parte de ambos equipos, que fueron susceptibles de haber recibido tarjeta amarilla.

Copa Libertadores Flamengo Fútbol Internacional
Redacción D10
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