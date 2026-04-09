09 abr. 2026
Copa Libertadores

Palmeiras se sobrepone a la sorpresa y empata con gol de Sosa

El Palmeiras se llevó este miércoles un punto de Cartagena de Indias, donde visitó al Junior de Barranquilla en la jornada inaugural del Grupo F de la Copa Libertadores y se vio sorprendido por un rival que defendió bien y trató de hacer daño al contragolpe.

Abril 09, 2026 06:48 a. m. • 
Por Redacción D10
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Sosa estableció la paridad para el Verdão.

Foto: @Palmeiras

En el estadio Jaime Morón, donde Junior juega sus partidos de local mientras amplían su casa, el Metropolitano de Barranquilla, los anfitriones abrieron el marcador con un tanto del veterano Teófilo Gutiérrez, mientras que los brasileños igualaron con una anotación del paraguayo Ramón Sosa.

El dominio estuvo repartido entre los dos equipos en los primeros minutos, pero la balanza se desequilibró a favor de los colombianos pronto cuando el paraguayo Mauricio le pegó una patada al centrocampista Jesús Rivas, por lo que el árbitro argentino Maximiliano Ramírez, tras revisar el VAR, pitó penalti.

El encargado de cobrar fue Gutiérrez, que al minuto 8 mandó el balón al fondo con un remate muy potente.

Los brasileños tuvieron muchas dificultades para crear oportunidades claras ante un rival que lució organizado en defensa.

La primera opción del Verdao llegó al minuto 35 cuando José Manuel López recibió un pase filtrado en el área y sacó un remate potente que pasó por encima de la portería del uruguayo Mauro Silveira, en una jugada que fue anulada por fuera de lugar.

En la segunda mitad, el Palmeiras salió con todo a buscar el empate y lo consiguió al 56 cuando López cabeceó un balón largo y habilitó al paraguayo Sosa, que en el mano a mano se deshizo de Silveira y mandó el balón al fondo de la red.

Los brasileños siguieron atacando y tuvo oportunidades de tomar la ventaja con remates del colombiano Jhon Arias, el extremo Felipe Anderson y Khellven, que salieron desviados o fueron atajados por Silveira.

En el contragolpe, el Junior casi anota el 2-1 con dos remates de Canchimbo, uno que salió desviado y otro que fue atajado por Carlos Miguel.

Al final ninguno de los dos equipos logró anotar y los brasileños se llevaron un punto de Cartagena de Indias. El jueves de la próxima semana, Palmeiras recibirá al Sporting Cristal, mientras que el Junior visitará dos días antes al Cerro Porteño.

Copa Libertadores Ramón Sosa Palmeiras
Redacción D10
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