Lo que dijo Ariel Holan sobre la expulsión de Cecilio

Cerro Porteño cayó derrotado por 1-0 ante Sporting Cristal en Lima por la fecha 1 del Grupo F de la Conmebol Libertadores en un partido donde la tempranera lesión de Alan Soñora y la infantil expulsión de Cecilio Domínguez condicionaron el rendimiento azulgrana que esperaba el entrenador argentino Ariel Holan.

En conferencia de prensa, Holan brindó su punto de vista de lo que fue este fallido debut. “Intentamos hacer lo que salió bien el sábado y seguir ese camino, pero con distintas alternativas en la alineación. Hoy tuvimos un traspié, no jugamos como queríamos ni como lo habíamos planificado”, comenzó diciendo.

Holan no quiso buscar excusas y tampoco juzgó a Cecilio Domínguez por su infantil expulsión. “Quisiera ver la jugada de vuelta, fue una jugada confusa y por eso el árbitro recurrió al VAR. Él quiso sacar rápido, no sé si le tiró la pelota al jugador de Cristal o si el rival se interpuso”, indicó. “No puedo decir si fue a propósito o si el jugador provocó la situación, sería una falta de honestidad de mi parte, no la vi clara”, agregó.

El técnico azulgrana manifestó que con la seguidilla de partidos es muy difícil armar un plan de trabajo acorde. “Hay que seguir trabajando y sacar conclusiones. Estamos jugando tres partidos por semana y el tiempo de entrenamiento es muy corto”, explicó.

Por último advirtió que buscarán la mejor manera de buscar el equipo ideal partido a partido. “Hay que estar muy finos en el análisis para poner a los futbolistas que mejor estén. Ese va a ser el desafío hasta llegar al receso”, concluyó.

Cerro Porteño tendrá por delante los siguientes juegos: vs. Nacional el sábado a las 20:30 en La Nueva Olla (Apertura), vs. Junior de Colombia el martes 14 de abril a las 19:00 en La Nueva Olla (Libertadores) y vs. Olimpia en el superclásico el domingo 19 de abril a las 17:30.