El Gumarelo se estrena en Caracas

Libertad, el campeón del Apertura 2025, visita a la Universidad Central de Venezuela en el Estadio Olímpico de la UCV en Caracas, desde las 19:00. El encuentro correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Es un juego crucial del Grupo H del certamen, que también tiene como protagonistas a Independiente del Valle de Ecuador y Rosario Central de la Argentina.

El Gumarelo, a pesar de su irregular momento en el torneo casero, llega a este duelo como equipo favorito por su amplio historial en la competención Conmebol. En sus filas se puede mencionar a dos figuras influyentes: Lorenzo Melgarejo (foto), que ha anotado cuatro goles en los últimos partidos, y Federico Carrizo, que ha contribuido de manera constante con goles y asistencias.

El rival del Guma, la UCV de Caracas ostenta la chapa de campeón del fútbol venezolano, y actual líder del campeonato local 2026. Esta será su segunda participación en la Copa.

CIFRA. 25 participaciones para Libertad en la Conmebol Libertadores. Ha llegado a dos semifinales: 1977 y 2006.